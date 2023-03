Tại sự kiện này, Apple dự kiến sẽ ra mắt thiết bị đeo thực tế hỗn hợp - đánh dấu sản phẩm phần cứng chủ chốt đầu tiên sau 8 năm ra mắt smartwatch. Ngoài ra, iOS mới cũng sẽ được giới thiệu.

Trọng tâm của chương trình là thiết bị thực tế hỗn hợp, Reality One hoặc Reality Pro. Cùng với đó là hệ điều hành xrOS đi kèm và cách thức để các nhà phát triển viết ứng dụng cho thiết bị.

Theo thông báo, hội nghị WWDC 2023 sẽ kéo dài trong 1 ngày tại trụ sở chính của “Nhà Táo” ở Cupertino, California.

Công ty cũng có kế hoạch ra mắt các phiên bản tiếp theo của hệ điều hành iPhone, iPad, Mac và Apple Watch tại sự kiện lần này. WWDC cũng là dịp Apple phát hành những tính năng phần mềm mới cho Apple TV, AirPods và HomePod.

Gã khổng lồ iPhone đang tìm cách đưa ra thị trường một sản phẩm thiết bị đeo thực tế hỗn hợp khác biệt so với phần còn lại của thị trường còn non trẻ nhưng đã tiêu tốn hàng tỷ USD của Meta Platforms Inc.

Cụ thể, thiết bị này sẽ có giá khoảng 3.000 USD và tích hợp nhiều công nghệ chưa từng thấy trước đây trong các sản phẩm tiêu dùng. Chẳng hạn, nó có thể điều khiển bằng tay và mắt, có kho ứng dụng riêng và FaceTime thực tế ảo.

Đầu tháng này, Apple đã tổ chức loạt buổi giới thiệu thiết bị mới cho Top 100 lãnh đạo điều hành quan trọng của hãng.

Thực tế hỗn hợp sẽ là sản phẩm phần cứng đầu tiên được Apple tổ chức lễ ra mắt trong năm nay, khi trước đó “Nhà Táo” tung ra phiên bản MacBook Pro mới, loa HomePod mà không tổ chức sự kiện.

Thiết bị này được coi là nền tảng để các nhà phát triển của Apple xây dựng nội dung và bán ứng dụng. Điều này cũng có thể thúc đẩy nhà phát triển mở rộng phần mềm sẵn có lên nền tảng mới. Bloomberg đánh giá sự chuyển dịch có thể mang lại cơ hội doanh thu mới cho gã khổng lồ iPhone, khi công ty này đang tính phí hoa hồng lên tới 30% đối với ứng dụng và dịch vụ được bán thông qua App Store.

