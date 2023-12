{"article":{"id":"2224164","title":"Apple sẽ ra mắt iPad Air, iPad Pro M3 và MacBook Air M3 vào đầu năm 2024","description":"Apple đang có kế hoạch phát hành một số mẫu máy mới, bao gồm MacBook Air mạnh hơn và hai phiên bản nâng cấp iPad vào đầu năm sau nhằm kéo lại doanh số mảng thiết bị đang sụt giảm này.","contentObject":"<p>Công ty công nghệ vốn hoá lớn nhất thế giới đã phải đối mặt với <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/apple-cung-khong-thoat-khoi-suy-thoai-i5013997.html\" target=\"_blank\">sự sụt giảm doanh số bán hàng của máy Mac và iPad</a></strong> trong nhiều quý trở lại đây, mảng thiết bị chiếm gần 15% tổng doanh thu, do tình trạng lạm phát và lãi suất vay tăng cao cao buộc người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ab73077e-6c13-46fc-bf54-3a0632887bfd-6868ff6b-785.jpeg?width=768&s=gH2oMPYyEQlCUcfSSE8t2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ab73077e-6c13-46fc-bf54-3a0632887bfd-6868ff6b-785.jpeg?width=1024&s=VVrXn-kH_xhZNtN4avI_rQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ab73077e-6c13-46fc-bf54-3a0632887bfd-6868ff6b-785.jpeg?width=0&s=fli_ZB3dcphGgaxL32mwpg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ab73077e-6c13-46fc-bf54-3a0632887bfd-6868ff6b-785.jpeg?width=768&s=gH2oMPYyEQlCUcfSSE8t2w\" alt=\"ab73077e 6c13 46fc bf54 3a0632887bfd 6868ff6b.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ab73077e-6c13-46fc-bf54-3a0632887bfd-6868ff6b-785.jpeg?width=260&s=Iaa5nM1-hVrUis3Wi9sdcQ\"></picture>

<figcaption>Máy Mac và iPad đóng góp 15% tổng doanh thu của \"Nhà Táo\".</figcaption>

</figure>

<p>Tháng trước, Apple đưa ra dự báo doanh số quý nghỉ lễ thấp hơn ước tính của Phố Wall do nhu cầu về iPad và thiết bị đeo suy yếu. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh máy Mac cũng đang phải vật lộn khi thị trường máy tính cá nhân đi xuống.</p>

<p>Mark Gurman của <em>Bloomberg</em> nói rằng các mẫu iPad Pro và iPad Air mới dự kiến ​​ra mắt vào quý I năm 2024, cụ thể “vào khoảng cuối tháng 3”, trùng với thời điểm phát hành iPadOS 17.4.</p>

<p>Các mẫu iPad Pro mới sẽ có sẵn “với kích thước màn hình khoảng 11 inch và 13 inch”, sử dụng công nghệ màn hình OLED với bộ xử lý M3. Lần ra mắt sắp tới cũng đánh dấu lần đầu tiên iPad Air có hai phiên bản kích cỡ màn hình, gồm 11 inch và 12,9 inch.</p>

<p>Ngoài ra, “Nhà Táo” cũng sẽ lên kệ các phiên bản cập nhật dành cho Magic Keyboard và Apple Pencil. Trong đó, bàn phím mới được thiết kế với khung nhôm chắc chắn, biến \"iPad Pro trông giống một chiếc máy tính xách tay hơn\".</p>

<p>Không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về Apple Pencil mới ngoài thực tế là phiên bản này sẽ “đại diện cho thế hệ thứ ba” của phụ kiện.</p>

<p>Cuối cùng, <a href=\"https://vietnamnet.vn/apple-tag6163045537286315101.html\">Apple</a> đang lên kế hoạch cập nhật MacBook Air 13 inch và 15 inch mới trang bị chip M3. MacBook Air mới đang được phát triển cùng với macOS 14.3, “có thể sẽ được phát hành từ cuối tháng Một đến tháng Hai”. Song, báo cáo cũng lưu ý sản phẩm chỉ có thể đến tay người dùng vào “khoảng tháng Ba”.</p>

tế ảo vào trình diễn thời trang","description":"Vật lý số sẽ giúp chứng thực tài sản sáng tạo là các thiết kế sàn diễn thời trang của các nhóm, trong khi đó công nghệ thực tế ảo sẽ giúp xem được các hoạ tiết thiết kế trên các trang phục.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dua-cong-nghe-vat-ly-so-va-thuc-te-ao-vao-trinh-dien-thoi-trang-2224163.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phygitalab-790.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:10:36","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223698","title":"YouTuber ngồi tù 6 tháng vì dàn cảnh vụ rơi máy bay để câu view","description":"Một YouTuber người Mỹ bị phạt tù sau khi cố tình dàn cảnh vụ rơi máy bay và cản trở cuộc điều tra liên bang năm 2021.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/youtuber-ngoi-tu-6-thang-vi-dan-dung-tai-nan-may-bay-de-quay-phim-2223698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/youtuber-ngoi-tu-6-thang-vi-dan-canh-vu-roi-may-bay-de-cau-view-257.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:43:03","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223976","title":"Google Gemini châm ngòi cuộc đua AI nền tảng","description":"Gemini, mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp nhất của Google đến thời điểm hiện tại, có điểm số cao hơn ChatGPT trong hầu hết bài kiểm tra, thậm chí còn có trình độ 'lý luận nâng cao' khi có thể xem và chấm bài tập học sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/google-gemini-cham-ngoi-cuoc-dua-ai-nen-tang-2223976.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/google-gemini-cham-ngoi-cuoc-dua-ai-nen-tang-231.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:26:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223784","title":"Thế Giới Di Động hợp tác với Limloop để tái chế băng rôn thành túi thời trang","description":"Limloop sẽ tiến hành thu gom băng rôn, áp phích quảng cáo tại hệ thống siêu thị thegioididong.com, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh và Nhà Thuốc An Khang để sản xuất thành các sản phẩm túi thời trang.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/the-gioi-di-dong-hop-tac-limloop-de-tai-che-bang-ron-thanh-tui-thoi-trang-2223784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/the-gioi-di-dong-hop-tac-voi-limloop-de-tai-che-bang-ron-thanh-tui-thoi-trang-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:29:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223792","title":"1C Skills Camp Hackathon Hanoi 2023 - cuộc thi lập trình cho người mê công nghệ","description":"Tháng 12 này, Công ty TNHH 1C Việt Nam và SHIFT 101 khởi động cuộc thi 1C Skills Camp Hackathon Hanoi 2023 dành riêng cho cộng đồng sinh viên CNTT, lập trình viên, quản lý dữ liệu, BA, DA và các bạn trẻ đam mê công nghệ trên cả nước.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/1c-skills-camp-hackathon-hanoi-2023-cuoc-thi-lap-trinh-cho-nguoi-me-cong-nghe-2223792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/1c-skills-camp-hackathon-hanoi-2023-cuoc-thi-lap-trinh-cho-nguoi-me-cong-nghe-1023.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223750","title":"ChatGPT được xem nhiều nhất Wikipedia năm 2023","description":"ChatGPT, Oppenheimer và giải trí Ấn Độ đứng đầu danh sách bài viết được xem nhiều nhất trên Wikipedia năm nay.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chatgpt-duoc-xem-nhieu-nhat-tren-wikipedia-nam-2023-2223750.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chatgpt-duoc-xem-nhieu-nhat-wikipedia-nam-2023-969.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:16:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223754","title":"Vừa mua 3 công ty của Mỹ, FPT lại tiếp tục mua 1 công ty tư vấn của Pháp","description":"Ngày 6/12, FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-mua-3-cong-ty-cua-my-fpt-lai-tiep-tuc-mua-80-co-phan-cua-aosis-2223754.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vua-mua-3-cong-ty-cua-my-fpt-lai-tiep-tuc-mua-1-cong-ty-tu-van-cua-phap-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223730","title":"Spotify tiếp tục sa thải 1.500 nhân sự","description":"CEO Daniel Ek cho biết, trong đợt sa thải lần thứ ba của năm 2023, Spotify sẽ cho 1.500 nhân viên thôi việc.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/spotify-tiep-tuc-sa-thai-1-500-nhan-su-2223730.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/spotify-tiep-tuc-sa-thai-1500-nhan-su-805.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:21:26","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223559","title":"Sử dụng công nghệ AI bảo vệ trẻ em khỏi nội dung khiêu dâm trực tuyến","description":"Cơ quan quản lý truyền thông tại Anh đề xuất sử dụng công nghệ AI phân tích khuôn mặt để xác định độ tuổi người dùng trực tuyến, làm cơ sở bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung không phù hợp online.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-dung-cong-nghe-ai-bao-ve-tre-em-khoi-noi-dung-khieu-dam-truc-tuyen-2223559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/su-dung-cong-nghe-ai-bao-ve-tre-em-khoi-noi-dung-khieu-dam-truc-tuyen-451.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223387","title":"Tất cả các bên đều có thể sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt PhởGPT","description":"Mô hình ngôn ngữ lớn PhởGPT do VinAI phát triển dùng mã nguồn mở và tất cả các bên đều có thể sử dụng, kể cả phục vụ cho mục đích thương mại.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-ca-cac-ben-deu-co-the-su-dung-mo-hinh-ngon-ngu-lon-tieng-viet-phogpt-2223387.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tat-ca-cac-ben-deu-co-the-su-dung-mo-hinh-ngon-ngu-lon-tieng-viet-phogpt-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:39:45","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223299","title":"AI tạo sinh có thể thay đổi ngành viễn thông như thế nào?","description":"Theo một nghiên cứu mới, AI tạo sinh đồng nghĩa với sự xuất hiện của các nhà cung cấp dịch vụ siêu tinh gọn, đẩy nhanh sự phân chia giữa bán lẻ và mạng lưới.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ai-tao-sinh-co-the-thay-doi-nganh-vien-thong-nhu-the-nao-2223299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bvi0n7ff-200.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223462","title":"Thắt lưng AI GUIDi thay thế gậy dò đường cho người khiếm thị","description":"Bằng cách ứng dụng công nghệ AI, chiếc thắt lưng công nghệ cao sẽ trở thành bạn đồng hành của người khiếm thị, thay thế cho những chiếc gậy vướng víu.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/that-lung-ai-thong-minh-guidi-thay-the-gay-do-duong-cho-nguoi-khiem-thi-2223462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/that-lung-ai-guidi-thay-the-gay-do-duong-cho-nguoi-khiem-thi-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:59:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223436","title":"Liên minh AI nguồn mở của những gã khổng lồ công nghệ sẽ cạnh tranh với OpenAI","description":"Meta, IBM, Intel, Sony, Dell và các công ty công nghệ khác mới tuyên bố thành lập Liên minh AI nguồn mở nhằm phát triển công nghệ có trách nhiệm, trọng tâm là các biện pháp an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-minh-ai-nguon-mo-cua-nhung-ga-khong-lo-cong-nghe-se-canh-tranh-voi-openai-2223436.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lien-minh-ai-nguon-mo-cua-nhung-ga-khong-lo-cong-nghe-se-canh-tranh-voi-openai-1393.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223453","title":"Ngập tràn công nghệ trên mũ bảo hiểm xây dựng hiện đại nhất thế giới SmartHat","description":"Mũ bảo hiểm xây dựng SmartHat nhận giải thiết kế đẹp nhất vào năm 2023 và được đề cử Giải thưởng Sáng tạo tại sự kiện công nghệ lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất thế giới CES 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngap-tran-cong-nghe-tren-mu-bao-hiem-xay-dung-hien-dai-nhat-the-gioi-smarthat-2223453.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ngap-tran-cong-nghe-tren-mu-bao-hiem-xay-dung-hien-dai-nhat-the-gioi-smarthat-1382.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223241","title":"AI sẽ là một trong những lĩnh vực Việt Nam sớm bắt kịp thế giới","description":"Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ và sớm bắt kịp với trình độ của thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tri-tue-nhan-tao-se-la-mot-trong-nhung-linh-vuc-viet-nam-som-bat-kip-the-gioi-2223241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ai-se-la-mot-trong-nhung-linh-vuc-viet-nam-som-bat-kip-the-gioi-954.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:29:22","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223244","title":"FPT hợp tác với Nhật Bản cung cấp dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp xanh tại Việt Nam","description":"FPT cùng Faeger – công ty phát triển nông nghiệp định hướng khử carbon tại Nhật Bản đã ký biên bản hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn và giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fpt-hop-tac-voi-nhat-ban-cung-cap-dich-vu-ho-tro-nong-nghiep-xanh-tai-viet-nam-2223244.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/fpt-hop-tac-voi-nhat-ban-cung-cap-dich-vu-ho-tro-nong-nghiep-xanh-tai-viet-nam-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:07:51","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223089","title":"OpenAI sắp hiện diện tại Trung Quốc?","description":"OpenAI, công ty làm mưa làm gió lĩnh vực AI thế giới, đang đăng ký bảo hộ thương hiệu 'GPT-6' và 'GPT-7' tại thị trường Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/openai-sap-hien-dien-tai-trung-quoc-2223089.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/openai-sap-hien-dien-tai-trung-quoc-380.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223076","title":"Công ty mẹ TikTok phát triển nền tảng AI mở","description":"ByteDance, công ty mẹ Tiktok, đang phát triển một nền tảng mở cho phép người dùng tạo ra các chatbot của riêng họ.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-ty-me-tiktok-phat-trien-nen-tang-ai-mo-2223076.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cong-ty-me-tiktok-phat-trien-nen-tang-ai-mo-365.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:47:59","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223043","title":"Chatbot AI chỉ mất 15 giây viết dự thảo luật hoàn chỉnh, dễ dàng được thông qua","description":"Một hội đồng thành phố tại Brazil đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật về đồng hồ đo nước mà không hề biết rằng đây hoàn toàn là sản phẩm do chatbot AI đề xuất.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chatbot-ai-chi-mat-15-giay-viet-du-thao-luat-hoan-chinh-de-dang-duoc-thong-qua-2223043.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chatbot-ai-chi-mat-15-giay-viet-du-thao-luat-hoan-chinh-de-dang-duoc-thong-qua-243.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:42:08","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222904","title":"Những freelancer giàu kinh nghiệm điều chỉnh chiến lược chống lại ChatGPT","description":"Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển chóng mặt, những người làm việc tự do (freelancer) đối mặt với sự sụt giảm cơ hội việc làm, buộc phải điều chỉnh và thích nghi.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-freelancer-giau-kinh-nghiem-dieu-chinh-chien-luoc-de-chong-lai-chatgpt-2222904.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-freelancer-giau-kinh-nghiem-dieu-chinh-chien-luoc-chong-lai-chatgpt-1761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222964","title":"Vì sao Việt Nam chọn tắt sóng 2G?","description":"Bộ TT&TT đưa ra mục tiêu đến tháng 9/2024 phải hoàn thành việc dừng công nghệ 2G.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-cong-nghe-2g-2222964.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-2g-1823.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:54:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222820","title":"Việt Nam - Pháp khảo sát khoa học chung nhằm phát triển kinh tế biển","description":"Các nhà khoa học Pháp và Việt Nam sẽ thực hiện khảo sát chung về sinh thái và môi trường biển vào năm 2024. Hoạt động khoa học này nhằm nghiên cứu, thúc đẩy phát triển kinh tế biển.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-phap-khao-sat-khoa-hoc-chung-nham-phat-trien-kinh-te-bien-2222820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/viet-nam-phap-khao-sat-khoa-hoc-chung-nham-phat-trien-kinh-te-bien-82.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222697","title":"Đầu đạn mới trên UAV của Nga sẽ là cơn ác mộng của đối thủ trên chiến trường","description":"Được nâng cấp không ngừng để tăng sức mạnh chiến đấu, loại UAV cỡ lớn Geran-2 của Nga mới được trang bị loại đầu đạn nhiệt áp có sức phá hoại khủng khiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-dan-moi-tren-uav-cua-nga-se-la-con-ac-mong-cua-doi-thu-tren-chien-truong-2222697.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dau-dan-moi-tren-uav-cua-nga-se-la-con-ac-mong-cua-doi-thu-tren-chien-truong-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:22:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222730","title":"Jack Ma lên tiếng khi Alibaba bị đối thủ vượt mặt","description":"'Hãy trả bằng bất cứ giá nào', Jack Ma hối thúc Alibaba cải cách khi đối thủ PDD – công ty đứng sau Pinduoduo và Temu – làm rung chuyển 'gã khổng lồ' thương mại điện tử mà ông sáng lập.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jack-ma-len-tieng-khi-alibaba-bi-doi-thu-pdd-vuot-mat-2222730.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/jack-ma-len-tieng-khi-alibaba-bi-doi-thu-vuot-mat-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:09:47","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222600","title":"CEO Nvidia: Mỹ cần tới 20 năm để hoàn toàn tự chủ cung ứng chip","description":"Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, nhận định nước Mỹ phải mất lên tới 20 năm mới có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào sản xuất chip ở nước ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ceo-nvidia-my-can-10-20-nam-de-hoan-toan-tu-chu-cung-ung-chip-2222600.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ceo-nvidia-my-can-toi-20-nam-de-hoan-toan-tu-chu-cung-ung-chip-704.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

