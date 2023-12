Theo Bloomberg, kỹ sư Apple đang chạy đua để thay đổi thuật toán trên thiết bị dùng để đo nồng độ oxy trong máu, tính năng mà công ty Masimo tố “táo khuyết” vi phạm bằng sáng chế của họ.

Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ họ đang điều chỉnh cách công nghệ xác định độ bão hòa oxy và trình bày dữ liệu cho khách hàng.

Đây là nỗ lực kỹ thuật Apple chưa từng thực hiện. Dù các sản phẩm của Apple từng bị cấm tại một số nước trước đó vì tranh chấp pháp lý, lệnh cấm lần này lại ảnh hưởng đến một trong những cỗ máy kiếm tiền lớn nhất của hãng ngay trên chính quê nhà Mỹ vào đúng vào dịp mua sắm cuối năm.

Nếu không có gì thay đổi, lệnh cấm của Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) với Apple Watch sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12.

Một số mẫu Apple Watch bị cấm bán tại Mỹ từ 25/12. (Ảnh: NDTV)

Apple có thể dàn xếp với Masimo dù đây là điều hãng không ưu tiên. Hai công ty dường như cũng không có ý định làm như vậy. Hiện tại, nhà sản xuất iPhone đang tập trung vào điều chỉnh công nghệ và muốn giành ưu thế trước nhà quản lý.

Nếu lệnh cấm được duy trì, Apple sẽ phải chuyển sang các tùy chọn kỹ thuật và pháp lý khác. Công ty đã bắt đầu chuẩn bị thay đổi tại cửa hàng, “bắn” tín hiệu cho các điểm bán lẻ quảng bá Apple Watch mà không đính kèm ảnh Series 9 và Ultra 2 – hai mẫu là đối tượng của lệnh cấm. Mẫu SE thấp cấp vẫn có sẵn.

Apple dự định ngừng bán đồng hồ bị cấm trên website vào ngày 21/12 và rút khỏi gần 270 cửa hàng vào ngày 24/12. Theo Bloomberg, hãng công nghệ lớn nhất thế giới tin rằng chỉ cần thay đổi phần mềm là đủ để đưa thiết bị trở lại các kệ hàng, không cần đến thay đổi phức tạp về phần cứng.

Tuy nhiên, bằng sáng chế ở trung tâm tranh chấp hầu như liên quan đến phần cứng, bao gồm cách ánh sáng chiếu vào da để đo lượng oxy trong máu của một người.

Phát ngôn viên Apple cho biết công ty đang đệ trình giải pháp thay thế lên hải quan Mỹ, đơn vị phụ trách phê duyệt sản phẩm để sản phẩm quay lại thị trường.

Trong khi đó, Masimo khẳng định thay đổi phần mềm đơn giản là không hiệu quả. “Phần cứng cần phải thay đổi”, nhà sản xuất thiết bị y tế nói.

Lệnh cấm của ITC thực hiện dưới hình thức cấm nhập khẩu, khiến Apple không thể bán Apple Watch tại Mỹ. Công ty mua linh kiện và lắp ráp đồng hồ thông minh ở nước ngoài.

Theo Evan Zimmerman, đồng sáng lập kiêm CEO Edge – công ty phát triển phần mềm soạn thảo bằng sáng chế, những tranh chấp như vậy thường được giải quyết trước khi chúng đi tới mức này. Ông chia sẻ, những loại tranh chấp dẫn đến cấm nhập khẩu rất hiếm và thường dùng như lợi thế trong các thỏa thuận dàn xếp.

Apple có thể gặp thách thức khi giải quyết tranh chấp thông qua điều chỉnh phần mềm vì các bằng sáng chế của Masimo rất rộng. Song, họ có khả năng đưa ra lập luận hợp lý rằng phần mềm kiểm soát cách thức hoạt động của thiết bị.

Dù đang điều chỉnh cả phần cứng và phần mềm, việc đưa công nghệ mới ra thị trường sẽ tốn thời gian. Quy trình kiểm nghiệm phần mềm nội bộ của Apple thường kéo dài vì cần đảm bảo thay đổi nào cũng không ảnh hưởng đến tính năng khác trên smartwatch. Nó cũng cần kiểm tra thêm vì liên quan đến y tế.

Một kịch bản khác, khi Apple cần gỡ bỏ một số phần cứng trên thiết bị, sản xuất mẫu máy mới và phát hành, sẽ cần ít nhất 3 tháng, theo nguồn tin của Bloomberg. Nó còn chưa tính tới thời gian hải quan chấp thuận điều đó.

Từ năm 2018 đến nay, Apple Watch dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Apple. (Ảnh: Bloomberg)

Tính năng đo oxy trong máu được đưa vào Apple Watch từ năm 2020, bắt đầu với Series 6. Thời điểm đó, dịch Covid-19 đang hoành hành và một số bác sỹ dùng mức độ oxy trong máu để đánh giá tác động của virus đến khả năng thở của bệnh nhân. Một lần đọc mất khoảng 15 giây.

Sau đó, tính năng có mặt trên Apple Watch Series 7 và 8. Apple ngừng bán Series 7 khi ra mắt phiên bản mới, nhưng Series 8 vẫn đang bán dưới dạng sản phẩm tân trang. Nếu lệnh cấm có hiệu lực, thiết bị cũng bị cấm.

Do lệnh cấm của ITC chỉ ảnh hưởng đến các kênh bán hàng trực tiếp của Apple, các nhà bán lẻ bên thứ ba như Walmart, Best Buy, Target vẫn có thể tiếp tục bán thiết bị. Walmart và Best Buy đều cho biết không dự định dừng bán sản phẩm.

Apple đang tăng cường sử dụng các tính năng an toàn và y tế để tiếp thị smartwatch, biến chúng thành động lực tăng trưởng lớn trong những năm gần đây.

Các chuyên gia ước tính Apple Watch mang về 16,9 tỷ USD doanh thu trong năm tài khóa 2023, tăng 9,1 tỷ USD so với 5 năm trước. Dù còn thua xa 200 tỷ USD của iPhone, thiết bị giúp níu chân người dùng trong hệ sinh thái Apple.

Chưa rõ cuối cùng Nhà Trắng có ân xá cho Apple hay không. Một quan chức tiết lộ Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đang xử lý việc xem xét và cân nhắc thận trọng mọi yếu tố trong tranh chấp.

Nhà Trắng có quyền phủ quyết các quyết định của ITC. Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã làm điều đó với lệnh cấm iPhone năm 2013.

Tuy nhiên, phán quyết đó bắt nguồn từ cuộc chiến bản quyền với Samsung (Hàn Quốc). Masimo có trụ sở tại Irvine, California, đồng nghĩa chính phủ phải chọn ưu tiên một trong hai công ty Mỹ.

Trong một tuyên bố, Masimo cho rằng phán quyết của ITC “nên được tôn trọng”. Lệnh cấm “chứng minh ngay cả công ty quyền lực nhất thế giới cũng phải tuân thủ pháp luật”.

(Theo Bloomberg)