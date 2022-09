Apple Watch Ultra: Biểu tượng mới trên cổ tay dân tập thể thao?

Năm ngoái, khi một hãng đồng hồ thông minh nổi tiếng toàn cầu tiến vào Việt Nam, tôi có cảnh báo rằng hãng đang ngồi trên đỉnh của mảng đồng hồ tập luyện quá lâu. Nếu Apple nhảy vào mảng này, vị thế của hãng sẽ bị đe doạ.

Và đúng như dự báo, chiếc Apple Watch Ultra vừa được Apple chính thức tung ra hôm 7/9, nhắm vào những người dùng tập luyện chuyên nghiệp.



Nỗi tự ái của Apple ở mảng đồng hồ tập luyện

Mảng đồng hồ thông minh hỗ trợ sức khoẻ có nhiều dư địa để phát triển, nhất là sau giai đoạn Covid-19. Theo báo cáo của Counterpoint, quý 1/2022, thị trường đồng hồ thông minh tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, Apple Watch chiếm thị phần lớn nhất, 36,1%, vượt khá xa hãng thứ hai là Samsung (10,1%).

Apple đứng đầu thị trường smartwatch toàn cầu, song Garmin lại chiếm thị phần lớn hơn ở mảng đồng hồ trên 500 USD. (Nguồn: Counterpoint)

Tuy vậy, một điều đáng chú ý là Garmin - hãng chỉ đứng thứ 5 toàn cầu với thị phần 4,3% - lại đứng thứ 3 xét về doanh thu. Điều này là do Garmin chiếm thị phần lớn ở mảng đồng hồ trên 500 USD, do đó dù lượng bán thấp hơn nhưng doanh thu mang về rất cao. Như vậy, Apple Watch đã để mất thị phần đồng hồ cao cấp - vốn thường là thế mạnh của công ty do Steve Jobs sáng lập.

Để giành lấy miếng bánh này, rõ ràng Apple cần một sản phẩm có mức giá cao hơn những chiếc Watch hiện tại, nhưng đủ thu hút để người dùng sẵn sàng bỏ tiền. Thay vì tung ra một chiếc Apple Watch đính kim loại quý, gắn với một nhãn thời trang nào đó, rồi bán với giá 799 USD, Apple đã rất khéo léo tung ra một chiếc đồng hồ tập luyện chuyên nghiệp, nhằm mở ra một tệp khách hàng mới và có thị trường rộng mở hơn.

Với Watch Ultra, Apple đã chịu chen chân vào thị trường ngách

Apple Watch Ultra như một mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ cá nhân của Apple.

Chiếc đồng hồ khá hầm hố trên cổ tay. (Ảnh: Hải Đăng)

Theo số liệu của Above Avalon, có hơn 100 triệu người đeo Apple Watch vào năm 2020. Chiếc đồng hồ này không chỉ để xem giờ hay đếm bước chân mà còn ghi lại các thông tin sức khoẻ, tập luyện, đồng thời cung cấp những đề xuất mang tính cá nhân hoá. Nhờ số lượng khổng lồ người sử dụng sản phẩm, Apple xây dựng được một kho dữ liệu sức khoẻ đủ để tư vấn tập luyện cho người dùng cá nhân lẫn tạo nên một hệ sinh thái rộng mở cung cấp các dịch vụ sức khoẻ.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin tập luyện cho người dùng phổ thông, khối dữ liệu thu thập từ Apple Watch còn được các đội tuyển thể thao chuyên nghiệp sử dụng. Theo một bài viết trên Cnet hồi tháng 8/2022, đội tuyển bơi của Úc đã sử dụng số liệu ghi nhận từ Apple Watch (kết hợp với các công nghệ của hãng khác) để tối ưu tập luyện cho vận động viên, gia tăng thành tích thi đấu.

Thống kê tại Mỹ cho hay, có khoảng 35% người dùng iPhone có sử dụng Apple Watch. Với 1 tỷ người dùng iPhone trên thế giới, nếu tỷ lệ tại Mỹ có thể áp trên toàn cầu, sẽ có khoảng 350 triệu người dùng Apple Watch – cho thấy dư địa lớn cho Apple trong việc khai thác thị trường đồng hồ thông minh.

Dù sở hữu nhiều tiềm năng lớn, tạo nên một nguồn dữ liệu khổng lồ, song Apple Watch vẫn được cho là một sản phẩm trang sức mỏng manh trên cổ tay người dùng. Do vậy, sự ra đời của Apple Watch Ultra chính là câu trả lời mạnh mẽ của Apple đến người dùng lẫn các đối thủ.

Watch Ultra có vỏ bằng titanium, pin 36 giờ. (Ảnh: Hải Đăng)

Chiếc Watch Ultra có vỏ ngoài làm bằng titanium, hai băng tần GPS để định vị được bất kỳ đâu trên toàn cầu với độ chính xác cao, khả năng nghe gọi độc lập (dùng eSIM). Và trên hết, thời lượng dùng pin có thể đạt tới 36 tiếng đồng hồ - giải quyết được điểm yếu chí tử của Apple Watch hiện tại.

Một số người chê chiếc phím màu cam trên Apple Watch Ultra có thiết kế thô kệch và màu mè, song chính phím bấm này cho thấy Apple đã nghiên cứu rất kỹ thói quen của những người tập luyện thường xuyên và các vận động viên chuyên nghiệp. Trong những điều kiện vận động đổ nhiều mồ hôi, hay khi trời mưa, hoặc đang trong hồ bơi, trên khu vực ẩm ướt, thì một phím cứng to, màu sắc sẽ rất trực quan và hữu ích để người dùng bấm bắt đầu hoặc dừng một bài tập. Trong điều kiện này, việc thao tác trên một màn hình cảm ứng hay với các phím nhỏ xíu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất của người sử dụng.

Phím bấm màu cam tiện dụng trên Apple Watch Ultra, nhưng bị chê hơi thô. (Ảnh: Hải Đăng)

Chiếc đồng hồ có thể theo người lặn đến độ sâu 100 mét, khả năng chống bụi bẩn IP6X, màn hình hiển thị ban đêm,… chính là những điểm mạnh giúp nó được xếp chung mâm với các hãng đồng hồ thể thao thông minh chuyên nghiệp.

Không dừng ở đó, nó còn vượt trên một số đối thủ lớn nhờ hai yếu tố: màn hình đẹp với độ sáng đạt 2000 nit, và khả năng nghe gọi độc lập bằng eSIM.

Tất nhiên dù sở hữu nhiều thế mạnh như vậy, việc Apple Watch Ultra có xâm nhập được vào thế giới những người tập luyện chuyên nghiệp hay không vẫn còn cần thời gian trả lời.

Watch Ultra có trở thành niềm tự hào mới?

Tôi thường hay chạy bộ với một số người bạn. Trong đó, hầu hết nữ giới không mua đồng hồ chuyên nghiệp cho tập luyện, mà họ vẫn đeo chiếc Apple Watch để chạy bộ trong 30 phút - 1 tiếng đồng hồ. Trong số này, có người đeo Apple Watch để chạy 21km đường núi (vốn tốn thời gian từ 4-12 tiếng đồng hồ), thì khi đi khoảng nửa đoạn đường đồng hồ đã hết pin.

Do vậy, riêng việc giải quyết được thời lượng pin, chiếc Apple Watch Ultra đã hút được một lượng người dùng Apple Watch hiện tại. Với việc trang bị gần như đầy đủ các tính năng kèm theo cho các môn tập luyện chuyên nghiệp, Watch Ultra sẽ khiến những người tập luyện thường xuyên và nhóm vận động viên chuyên nghiệp phải cân nhắc sở hữu, nhất là những người đang dùng iPhone.

Apple Watch Ultra có thể trở thành thiết bị tất cả trong một cho cả người dùng thông thường lẫn dân thể thao. (Ảnh: Hải Đăng)

Hiện nay, nhiều người vẫn mang Apple Watch cho các hoạt động hàng ngày, và khi cần tập luyện thì đeo một chiếc đồng hồ chuyên nghiệp hơn, như Garmin chẳng hạn. Tuy vậy, Apple Watch Ultra sẽ giải quyết được vấn đề này, khi có chức năng của cả hai sản phẩm vừa nêu.

Tại Việt Nam, dù không có con số thống kê chính thức nhưng chắc chắn phải trên 90% người chạy bộ, đạp xe, bơi lội tập luyện thường xuyên đang đeo Garmin. Tôi cũng sở hữu hai chiếc Garmin. Việc tôi thích nhất là đeo một chiếc Garmin với dây đeo cao su màu xanh lá cây nổi bật, hoặc đôi khi tôi dùng dây màu cam, thậm chí màu hồng. Vì sặc sỡ như vậy, chiếc đồng hồ thu hút ánh nhìn của nhiều người, và nó trở thành một dấu hiệu nhận biết của những người trong cùng cộng đồng chuyên tập luyện chạy bộ, đạp xe, bơi, hoặc tất cả các môn này.

Chiếc dây đeo màu xanh lá cây cũng len lỏi vào những cuộc họp quan trọng, nơi một số doanh nhân mặc vest lịch lãm nhưng lại đeo đồng hồ dây silicone thay vì đồng hồ cơ dây da. Tôi chứng kiến ít nhất 3 người nổi tiếng mặc vest xuất hiện trên truyền thông có đeo đồng hồ Garmin với dây đeo màu xanh, màu cam nổi bật. Chiếc đồng hồ như một sự công nhận ngầm cho thấy một người rất chú tâm tập luyện thể thao thường xuyên.

Apple dường như thấu hiểu nỗi mong muốn công khai một cách kín đáo của những người thường xuyên đổ mồ hôi trong phòng gym hay trên đường chạy, do đó cũng đã kèm theo một chiếc dây đeo màu vàng nổi bật bên cạnh hai chiếc dây đeo bền bỉ khác để trang bị cho Watch Ultra.

Chiếc Apple Watch Ultra với dây đeo màu cam khiến tôi rất hào hứng.

Có mặt trong sự kiện Apple tổ chức tại Mỹ hôm 7/9, tôi bị hớp hồn hoàn toàn với chiếc đồng hồ có vỏ titanium màu xám mạnh mẽ, nút bấm màu cam dễ nhận diện, và một loạt dây đeo nổi bật. Tôi vẫn còn nguyên niềm vui khi đeo chiếc Garmin của mình với mớ dây màu xanh lá, cam, hồng. Dù vậy, nếu được mua thêm, tôi vẫn mong được đeo một chiếc Apple Watch dây màu cam khi đi tập, đi làm, hay dự các sự kiện quan trọng. Nhất là khi tôi hiểu rằng, chiếc đồng hồ sẽ hoạt động hoàn hảo với iPhone 13 Pro Max của tôi, hay cặp tai nghe Airpods tôi dự định sắm.

Có lẽ không chỉ có tôi mà rất nhiều người khác, bao gồm các hãng đồng hồ đối thủ, đang trông ngóng ngày Apple Watch Ultra bán ra hôm 23/9. Để xem thiết bị đeo tay mạnh mẽ nhất của Apple từ trước đến nay có thể tạo thành trào lưu mới, hay chỉ là làn gió thoáng qua trong giới tập luyện chuyên nghiệp.