'Avatar 2' cháy vé tại Việt Nam, đạt doanh thu không tưởng

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) phần 2 của siêu bom tấn Avatar sẽ đổ bộ phòng chiếu toàn cầu từ 16/12 và là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất không chỉ trong năm 2022 mà còn suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Sức nóng của siêu bom tấn đến từ đạo diễn James Cameron lập tức gây cháy vé chỉ trong hai ngày mở bán sớm tại Việt Nam. Ngoài Hà Nội và TP.HCM, lượng vé bán ra tại các rạp ở những tỉnh thành như Đà Lạt, Huế, Bình Dương cũng được lấp đầy.

Phim thu gần 5 tỷ dù còn chưa ra rạp.

Theo thống kê, những suất chiếu sớm nhất của Avatar: The Way of Water vào tối 15/12, 1 ngày trước công chiếu chính thức, hiện đang có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp trọng điểm, 1 con số hoàn toàn áp đảo so các bom tấn hút khách trước đó là Avengers: Endgame (2019) hay Doctor Strange 2 (2022) - bom tấn Marvel thu 200 tỷ ngoài phòng vé Việt.

Ngoài Hà Nội và TP.HCM là hai thành phố thu hút lượng khán giả lớn nhất cả nước, tình trạng cháy vé còn diễn ra ở các tỉnh thành như Đà Lạt, Bình Dương, Huế, Cao Lãnh, Cần Thơ, Hải Phòng… cho thấy sức hút của bom tấn đến từ đạo diễn James Cameron.

Nhiều suất chiếu sớm đã gần như được lấp đầy.

Avatar lần đầu ra mắt khán giả Việt Nam vào năm 2009 với hiệu ứng 3D. Đây là bộ phim đầu tiên cán mốc doanh thu 1 triệu USD trong lịch sử phòng vé Việt Nam, sau 3 tuần chiếu. Theo số liệu từ trang Box Office Mojo, tổng doanh thu cuối cùng mà thị trường Việt Nam đem lại cho Avatar là xấp xỉ 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) cách đây hơn một thập kỷ.

Khi phần đầu tiên tạo lập kỷ lục mới cho phòng vé Việt Nam, đạo diễn James Cameron đã quay một video cảm ơn khán giả Việt Nam với lời nhắn nhủ: "Tôi muốn gửi tới tất cả khán giả Việt Nam lời chào và lời cảm ơn chân thành. Bộ phim Avatar đã đạt doanh thu phòng vé trên một triệu USD tại đất nước các bạn. Đây là một kỷ lục tuyệt vời, một kết quả trên cả mong đợi. Vì thế từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều".

Tác phẩm được nhận xét là kỳ quan trên màn ảnh.

Avatar: The Way of Water đang có những buổi ra mắt trên toàn cầu và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Ngày 12/12, Quả cầu vàng 2023 công bố đề cử, trong đó Avatar: The Way of Water xuất hiện ở 2 hạng mục lớn nhất là Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho James Cameron. Năm 2010, Avatar từng chiến thắng Quả cầu vàng ở 2 hạng mục này. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 sẽ diễn ra vào 1/1/2023 với tỷ lệ thắng rất cao dành cho Avatar: The Way of Water - bom tấn của các bom tấn.

Giới chuyên môn cũng nhận định phần 2 sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho đường đua Oscar năm tới và tiếp tục phá vỡ các kỷ lục đề cử mà James Cameron từng tạo dựng với Titanic cũng của James Cameron. Đề cử Oscar 2023 sẽ được công bố vào 24/1/2023 và lễ trao giải vào 12/3/2023.

Đạo diễn James Cameron tuyên bố ông sẽ rời thương hiệu này nếu 'Avatar: The Way of Water' không ăn khách.

Phần hai được dự đoán sẽ trở thành tác phẩm đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới vượt mốc doanh thu 3 tỷ USD trên toàn cầu. James Cameron khẳng định Avatar 2 phải có doanh thu hơn 2 tỷ USD mới hòa vốn.