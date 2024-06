Toyota Camry được biết đến là mẫu xe phổ thông thương hiệu Nhật Bản có nhiều năm liền bán chạy trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. So với mức giá hiện nay của Toyota Camry, người dùng có thể lựa chọn được các mẫu xe sang Đức giá tương đương hoặc thấp hơn một chút.

Dưới đây là những mẫu xe Đức sang chảnh giá tương đương mẫu Toyota Camry 2.5HV:

Mercedes-Benz C200 Avantgarde: Giá 1,388 tỷ đồng

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2022 và được lắp ráp tại nhà máy ở TP.HCM. Ở thời điểm mới ra mắt, mẫu xe này có 3 phiên bản (gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG), giá từ 1,669-2,089 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mẫu xe này đã được giảm giá đáng kể, chỉ còn từ 1,388-1,888 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde có thiết kế sang trọng. Ảnh: Mercedes PMH

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn C 200 Avantgarde đang có mức giá chỉ 1,388 tỷ đồng, thấp hơn Toyota Camry bản 2.5Q (giá 1,405 tỷ đồng) và bản 2.5HV (giá 1,495 tỷ đồng).

Thay vì chọn mẫu xe phổ thông Camry thì người tiêu dùng có thể suy nghĩ đến việc chọn mua Mercedes-Benz C 200 Avantgarde sang trọng của thương hiệu Đức. Đây cũng là một cách đánh bóng tên tuổi đối với những khách hàng quan trọng vẻ bề ngoài và phong cách cá nhân.

Về kích thước, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde ngắn hơn Toyota Camry 134mm, thấp hơn 8mm nhưng rộng hơn 50mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe Đức cũng lớn hơn 40mm nhưng không gian nội thất bên trong của Camry lại rộng rãi và thoáng hơn, nhất là ở vị trí hàng ghế thứ hai.

Khác với Toyota Camry, Mercedes-Benz C-Class có thiết kế bên ngoài trẻ trung, hiện đại và lịch lãm nhưng mâm xe kém nổi bật so với Toyota Camry. Không gian nội thất bên trong cũng hiện đại theo hướng công nghệ hoá với màn hình trung tâm 11,9 inch và bảng đồng hồ điện tử 12,3 inch sau vô lăng. Hãng xe Đức cũng tối giản hoá không gian trong xe C200 Avantgarde, các phím bấm vật lý hầu như bị lược bỏ, thay bằng phím cảm ứng.

Nội thất hiện đại trên C 200 Avantgarde. Ảnh: Mercedes PMH

C 200 Avantgarde trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 300Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. So với Toyota Camry bản 2.5G, công suất của C 200 Avantgarde thấp hơn 3 mã lực, nhỉnh hơn 50Nm nhưng hoàn toàn yếu hơn Camry 2.5HV (có công suất tổng hợp tới 264 mã lực và mô-men xoắn 423Nm khi kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L và mô tơ điện).

Tuy nhiên, xét về công nghệ an toàn, hai phiên bản 2.5Q và 2.5HV của Toyota Camry lại vượt trội hơn so với C 200 Avantgarde khi được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety sense với các tính năng hỗ trợ người lái như: Cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ và cảnh báo lệch làn đường, điều khiển hành trình thích ứng,...

Nhìn chung, giá Mercedes-Benz C 200 Avantgarde hiện nay đã khá hợp lý và dễ tiếp cận với người tiêu dùng, rất đáng để nghiên cứu lựa chọn và trải nghiệm.

BMW 320i Sportline: Giá 1,435 tỷ đồng

BMW 3-Series phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 4/2023 và được lắp ráp tại nhà máy THACO Trường Hải. Thời điểm ra mắt, mẫu xe này có 3 phiên bản (320i Sportline, 320i M Sport và 330i M Sport), giá từ 1,499-1,879 tỷ đồng nhưng hiện tại cũng đã giảm giá, chỉ còn từ 1,435-1,809 tỷ đồng.

BMW 320i Sportline là bản tiêu chuẩn, giá 1,435 tỷ đồng. Ảnh: BMW Sala

Phiên bản tiêu chuẩn 320i Sportline với giá niêm yết 1,435 tỷ đồng đang rẻ hơn Toyota Camry 2.5HV tới 60 triệu đồng.

Xét về định vị phân khúc, BMW 3-Series ngang ngửa với Mercedes-Benz C-Class. Về kích thước, xe vẫn ngắn hơn Toyota Camry 172mm, hẹp hơn 13mm và thấp hơn 5mm nhưng chiều dài cơ sở lại dài hơn 26mm. Tương tự như Mercedes-Benz C-Class, mẫu xe Đức BMW 3-Series cũng có thiết kế nắp capo dài nên không gian khoang lái sẽ nhỏ hơn, không thoải mái và rộng rãi như Toyota Camry.

Về tổng thể thiết kế, BMW 320i Sportline theo phong cách thể thao, nam tính và năng động, khác biệt so với thiết kế sang trọng lịch lãm của Toyota Camry. Không gian nội thất bên trong hiện đại hơn so với thiết kế có phần lỗi thời trên Toyota Camry. Chính vì vậy, có lẽ mẫu xe BMW 320i Sportline này sẽ phù hợp hơn với khách hàng trẻ, năng động và có kinh tế khá giả.

Nội thất BMW 320i Sportline. Ảnh: BMW Sala

BMW 320i Sportline sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Thông số này thấp hơn 80 mã lực và 123Nm so với Toyota Camry 2.5HV. Tuy nhiên, BMW 3-Series nổi tiếng với khả năng vận hành chính xác và phấn khích, dù hiệu suất thấp hơn nhưng chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc trải nghiệm thú vị. Mẫu xe Đức này cũng phù hợp hơn với khách hàng thích "ôm" vô lăng thay vì ngồi hàng ghế sau.

Về khía cạnh công nghệ an toàn, BMW 320i Sportline cũng chỉ có một số hệ thống an toàn cơ bản, thiếu vắng những tính năng an toàn chủ động hỗ trợ người lái như trên Toyota Camry 2.5HV.

Với mức giá bán rẻ hơn 60 triệu đồng so với xe phổ thông Camry 2.5HV, người tiêu dùng có thể lựa chọn BMW 320i Sportline để trải nghiệm việc sở hữu một chiếc xe sang trọng từ Đức và tận hưởng cảm giác lái thể thao.

Volkswagen T-Cross Luxury: Giá 1,299 tỷ đồng

Volkswagen T-Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5/2022 với hai phiên bản Elegance và Luxury, giá bán lần lượt 1,099 và 1,299 tỷ đồng. Với mức giá này, phiên bản cao cấp T-Cross Luxury rẻ hơn Toyota Camry bản 2.5HV lên đến 196 triệu đồng.

Xét về định vị phân khúc, Volkswagen T-Cross thuộc phân khúc SUV cỡ B và cạnh tranh với các mẫu xe như Peugeot 2008 (719-769 triệu đồng), Honda HR-V (699-871 triệu đồng),... Tuy nhiên, vì là mẫu xe nhập khẩu và đến từ thương hiệu châu Âu nên giá bán của T-Cross Luxury cao hơn tương đối nhiều so với các đối thủ cùng hạng.

Volkswagen T-Cross Luxury thuộc phân khúc SUV cỡ B. Ảnh: VW Việt Nam

Về tổng thể thiết kế, Volkswagen T-Cross là mẫu xe SUV gầm cao nên có phần nam tính và cứng cáp hơn so với Toyota Camry. Tuy nhiên, thiết kế của xe chưa thật sự hiện đại và cuốn hút, vẫn còn đơn giản và chưa sang trọng bằng mẫu xe thương hiệu Nhật. Không gian nội thất bên trong T-Cross Luxury có thiết kế đơn điệu, chưa thực sự nổi bật và trang bị tiện nghi cũng chỉ ở mức vừa đủ.

Nội thất Volkswagen T-Cross Luxury. Ảnh: VW Việt Nam

Volkswagen T-Cross Luxury chỉ được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, công suất đạt 115 mã lực và mô-men xoắn đạt 178Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. So với Toyota Camry 2.5HV, mẫu xe Đức yếu hơn tới 149 mã lực và 245Nm. Tuy nhiên, đây là điều dễ hiểu vì T-Cross là xe cỡ nhỏ so với Toyota Camry thuộc cỡ D.

Ngoài ra, Volkswagen T-Cross Luxury cũng không có trang bị công nghệ hỗ trợ lái chủ động như Toyota Safety Sense trên Camry 2.5HV nên xét về khía cạnh vận hành nhàn nhã và an toàn đối với người người lái, mẫu xe của thương hiệu Volkswagen chưa thật sự nổi trội.

Với mức giá rẻ hơn 196 triệu đồng so với Toyota Camry 2.5HV, người tiêu dùng mua Volkswagen T-Cross Luxury chỉ đánh đổi được về "hình ảnh" xe thương hiệu Đức và khung gầm chắc chắn, ổn định.

