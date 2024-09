Sáng nay (19/9), nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, trong buổi sáng cùng ngày, Trại giam An Phước (Bộ Công an) đang hoàn tất các thủ tục để bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam được ra tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo nguồn tin này, trước đó Trại giam An Phước (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) – nơi bà Hằng chấp hành án phạt tù đã có đề xuất giảm án cho bà này do cải tạo tốt.

Tuy nhiên, do thời điểm đề xuất giảm án trùng với dịp lễ Quốc khánh 2/9 nên phải ưu tiên những phạm nhân được đặc xá trước, do vậy trường hợp bà Hằng được xem xét giải quyết sau ngày 2/9.

Sau khi xem xét hồ sơ, TAND Cấp cao tại TPHCM đã có quyết định giảm án cho bà Hằng. Các quyết định này đã được gửi đến Trại giam An Phước và các cơ quan tố tụng.

Theo bản án của TAND Cấp cao tại TPHCM, bà Hằng phải chấp hành án phạt tù đến tháng 12/2024. Như vậy, sau khi có quyết định giảm án, bà Hằng sẽ được ra tù trước thời hạn 3 tháng.

“Trong sáng nay, Trại giam An Phước đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bà Hằng được ra tù trước thời hạn” – nguồn tin này cho hay.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".