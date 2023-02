Những tình tiết khiến bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 'nhúng chàm' trong hai đại án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam gồm: Nguyễn Đức Thái - cựu chủ tịch HĐTV; Nguyễn Thị Thanh Thủy - cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing; Đinh Quốc Khánh - cựu phó trưởng Ban Kế hoạch Marketing.

Ông Thái và bà Thủy bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đinh Quốc Khánh bị khởi tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh này, bà Tô Mỹ Ngọc - Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng cũng bị khởi tố, tạm giam.

Bà Thuỷ (thứ 2 từ trái sang) cùng 3 bị can vừa bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Đáng chú ý, trong số 4 bị can vừa bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, khi mở rộng điều tra đại án Việt Á.

Theo Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trước khi bị khởi tố, bà là Trưởng ban Kế hoạch Marketing, Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Cùng tội danh với bà Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố bà Nguyễn Bạch Thùy Linh (SN 1978, trú Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings.

Điều tra bước đầu, Cơ quan công an xác định bị can Thuỷ và Linh có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit test Covid-19 để trục lợi.

Sau hơn một năm điều tra vụ án Việt Á, C03 - Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án với hơn 100 bị can, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong cả trăm bị can bị khởi tố, có 3 nguyên Ủy viên T.Ư Đảng gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Ngoài Bộ Y tế và Bộ KH&CN, liên quan đến đại án Việt Á còn có 24 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng.

Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit test Covid-19 trái pháp luật.