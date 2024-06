Westlife hát "Seasons In The Sun"

Tối 4/6, 8.000 khán giả ở Hà Nội, trong đó có nhiều fan cứng của Westlife từ những ngày đầu nhóm thành lập đã được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc và thị giác ấn tượng. Show diễn đầu tiên của Westlife The Hits Tour tại Thủ đô chỉ có sự góp mặt của 3 thành viên Shane Filan, Nicky Byrne và Kian Egan nhưng vẫn khiến khán giả phấn khích tột độ. Những bản hit đình đám nhất đi cùng năm tháng của Westlife lần lượt được nhóm gửi tới khán giả trong một đêm nhạc bùng nổ.

Lần lượt các bản hit: Seasons In The Sun, If I Let You Go, Swear It Again, Fool Again, My Love, Bop Bop Baby, You Raise Me Up, Flying Without Wing, When You're Looking Like That, I Lay My Love On You, Beautiful In White... được mang lên sân khấu.

Các thành viên Shane Filan, Nicky Byrne đều ở độ tuổi U50 nhưng vẫn hát live, nhảy và biểu diễn rất sung. Đặc biệt, giọng hát live của các nam ca sĩ không khác là mấy như khi ở trong phòng thu, không có biểu hiện hụt hơi. Trái với nhận định của nhiều người rằng Westlife đã già và hết thời, họ vẫn duy trì được phong độ hiếm có ở tuổi của mình và cống hiến cho khán giả Hà Nội một đêm diễn đỉnh cao.

Không chỉ mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi Westlife, 3 thành viên còn khiến mọi người bất ngờ khi cover hàng loạt bản hit đình đám được khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng như: Nothing's Gonna Change My Love For You của George Benson hay We Will Rock You và We Are The Champions của Queen với phong cách hoàn toàn khác biệt.

Dù không phải lần đầu đến Việt Nam biểu diễn nhưng Westlife vẫn được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, chính nhóm nhạc cũng vô cùng bất ngờ về điều này. Năm ngoái khi biểu diễn tại TPHCM, Nicky nói anh ngạc nhiên vì thấy nhiều khán giả có thể xem show khi đứng trên nóc các tòa nhà xung quanh.

Lần này sân khấu được chuyển vào trong nhà và không ngừng tăng nhiệt với hàng nghìn người. Họ hò reo và đứng lên nhún nhảy theo thần tượng một cách nhiệt tình như muốn chương trình kéo dài mãi.

Westlife và "Nothing's Gonna Change My Love For You":

Westlife The Hits Tour tại Hà Nội còn có thêm khách mời đặc biệt là ban nhạc 911 cùng thời với Westlife. Tuy không nổi tiếng bằng Westlife nhưng nhóm nhạc này sở hữu lượng fan không nhỏ ở Việt Nam. Dù ngoại hình đã thay đổi nhiều so với hơn 20 năm trước nhưng 3 thành viên 911 vẫn nhảy và hát cực sung.

3 chàng trai của 911 khởi động đêm diễn với gần 10 ca khúc quen thuộc gắn liền tên tuổi với nhóm cũng như khán giả Việt thế hệ 8X, 9X như: The Day We Find Love, How do you want me to love you và đặc biệt là ca khúc I Do được họ thể hiện vô cùng thành công với Đức Phúc năm ngoái.

911 với ca khúc "I Do":