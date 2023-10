Từ 02 - 09/10, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì phối hợp cùng với các thành viên thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Quản lý Thị trường, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 06 chợ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng thực phẩm tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; kiểm soát tình trạng ô nhiễm một số chất cấm tại các chợ trên địa bàn; đảm bảo các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ có tổ chức kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; tuyên truyền nguy cơ ngộ độc thực phẩm do hóa chất độc hại; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về ATTP cho các tiểu thương.

Đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Vũng Tàu, chợ Phường 1, chợ Rạch Dừa, chợ Thắng Nhất, chợ Bến Đình và chợ Long Sơn; Đoàn đã thực hiện kiểm nghiệm nhanh 148 mẫu thực phẩm thuộc các nhóm thực phẩm được bày bán tại các chợ, kiểm nghiệm dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả, tuyên truyền nguy cơ ngộ độc thực phẩm do hóa chất độc hại. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính.

Đoàn cũng ghi nhận đa số các hộ tiểu thương đã thực hiện việc khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP và đăng ký nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa với Ban Quản lý chợ. Đối với các chợ được kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo các quy định về vệ sinh ATTP như: có bố trí, thiết kế quầy sạp bày bán thực phẩm, có hệ thống xử lý nước,..

Bên cạnh đó cũng còn một số tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ chưa thực hiện việc đăng ký nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa với Ban Quản lý chợ; chưa lập sổ theo dõi mua hàng, chưa lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua bán, khám sức khỏe và xác nhận kiến thức ATTP. Một số chủ hộ tiểu thương có tham gia lớp tập huấn kiến thức về ATTP do cơ quan nhà nước tổ chức, chưa chủ động thực hiện việc xác nhận tập huấn kiến thức ATTP theo quy định.

Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 15/12/2023.

Châu Đức