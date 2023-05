VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố "bà trùm" Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty CP Yên Phước) về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trong vụ án này, có 33 bị can bị truy tố về nhiều tội. Trong đó, các ông Nguyễn Ngô Quyết (cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Phong và Đỗ Huy Cương (cùng là cựu Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương tỉnh) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, Sở Công Thương Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng).

Năm 2014, Công ty Kim Sơn chuyển nhượng mỏ than Minh Tiến cho Công ty Yên Phước. Từ thiết kế kỹ thuật thi công Mỏ than Minh Tiến nêu trên, Công ty Yên Phước lập phương án nổ mìn khai thác than...

Tiếp đó, Tổ thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đề xuất, soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở Công Thương ký quyết định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Yên Phước.

Các bị can Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Văn Phong, Đỗ Huy Cương với nhiệm vụ, quyền hạn của người có thẩm quyền quyết định, vì động cơ, mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đã thẩm định, đồng ý và quyết định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho Công ty Yên Phước vượt 9.796 kg/năm, trái quy định của pháp luật.

Các bị can đã để Công ty Yên Phước sử dụng bán trái phép 9.408 kg thuốc nổ và 40.705 kíp nổ cho Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến (đều là lao động tự do) khai thác trái phép tại khu A, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại đến chế độ quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của các bị can, việc thực hiện thủ tục cấp phép như trên là tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vật liệu nổ để sử dụng khai thác than.

Ngoài ra, ông Quyết khai, năm 2020, bị can thông qua người khác nhận 100 triệu đồng từ bà Châu Thị Mỹ Linh để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên do ông Quyết làm Chủ tịch Liên đoàn.

Công ty Yên Phước được Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác than tại Mỏ than Minh Tiến, với khối lượng hơn 12 nghìn kg/năm.

Lợi dụng việc này, từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2021, “bà trùm” Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, ở quận 12, TP.HCM, Giám đốc Công ty CP Yên Phước) đã chỉ đạo mua thuốc nổ và kíp nổ của Công ty Micco, sau đó chỉ đạo nhân viên bán trái phép thuốc nổ, kíp nổ nhưng được hợp thức bằng các hộ chiếu nổ mìn khai thác tại khu B để che giấu cơ quan chức năng.