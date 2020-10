26/07/2018

Ngày 25/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn.