Vừa qua, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn, Huyện đoàn Pác Nặm và các mạnh thường quân đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường mầm non Nà Hoi, xã Bộc Bố (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Công trình được hoàn thiện sau 3 tháng thi công, gồm: một phòng học; nhà kho và phòng nghỉ giáo viên.

Cô Trương Thị Bến, Hiệu trưởng trường mầm non Nà Hoi, không giấu nổi niềm vui khi điểm trường được hoàn thành. Theo cô Bến, trước đây, điểm trường chỉ có 9 em học sinh nhưng một phần vì đường xá đi lại khó khăn, địa điểm trông trẻ và dạy học còn tạm bợ nên có những em đã nghỉ học. Sau khi điểm trường mới hoàn thành, hiện đã có 20 em đang theo học.

Điểm trường mới của trường mầm non Nà Hoi được khánh thành (Ảnh: Cục X04)

Theo đó, cách trung tâm xã Bộc Bố (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) hơn 5km, thôn Nà Hoi nằm chênh vênh giữa núi rừng, giao thông không thuận tiện, chỉ được tiếp cận qua con đường mòn nhỏ hẹp và dốc đứng. Con em bà con các dân tộc tại Nà Hoi cũng vì thế gặp khó khăn trong việc đi học, không ít em nhỏ phải đi bộ nhiều cây số mỗi ngày để đến được điểm trường.

Ông Hà Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bộc Bố gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn, Huyện đoàn Pác Nặm và các nhà hảo tâm, đã “chắp cánh ước mơ” cho các em học sinh, phụ huynh và cả những cô giáo mầm non tại Nà Hoi.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân cho biết, các hoạt động an sinh xã hội, sinh hoạt chính trị đã trở thành truyền thống của tuổi trẻ đơn vị mỗi dịp đầu năm. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng “ngôi trường ước mơ” tại vùng cao.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND giao lưu cùng học sinh tại điểm trường (Ảnh: Cục X04)

Bên cạnh việc khánh thành điểm trường, tuổi trẻ các đơn vị và nhà hảo tâm cũng tặng nhiều phần quà thiết thực đến các em học sinh và thầy cô như: sách, vở, đồ dùng học tập, cặp sách... Tổng kinh phí chương trình lên đến 600 triệu Đồng.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị và nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội cũng như lan tỏa hơn nữa hình ảnh tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân.