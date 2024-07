Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo, ngành Thanh tra đã tổ chức 32 cuộc thanh tra tại 54 đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung về công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng và gần 320.000m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 9 tập thể, 28 cá nhân, thu hồi nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng. Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ để tiếp tục làm rõ theo quy định.

Cụ thể, vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước, diện tích đất gần 3.500m2 của UBND huyện Phước Long; vụ có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng Dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hoà Bình; vụ có dấu hiệu tội phạm liên quan dự án đầu tư xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở TN&MT làm chủ đầu tư; vụ vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do Sở Y tế làm chủ đầu tư, gây thiệt hại 20 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 13 vụ với 20 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong đó, Cơ quan điều tra thụ lý 6 vụ án tham nhũng với 10 bị can. Sau khi có kết quả điều tra, đã chuyển VKSND đề nghị truy tố 4 vụ với 4 bị can.

Cụ thể, vụ "tham ô tài sản" xảy ra tại Trường Tiểu học Phong Tân (thị xã Giá Rai); vụ "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" tại Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân); vụ "tham ô tài sản" tại Công ty TNHH MTV dịch vụ Gia Minh (TP Bạc Liêu) và vụ "tham ô tài sản" tại Công ty Giao hàng nhanh - chi nhánh Bạc Liêu.

Cơ quan CSĐT cũng đang điều tra 7 vụ án kinh tế, chức vụ với 10 bị can. Trong đó có vụ "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại khu dân cư Nọc Nạng (thị xã Giá Rai) với 6 bị can; vụ "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải) với 2 bị can...

UBND tỉnh Bạc Liêu dự báo thời gian tới, những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực cần tập trung các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý như: quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất; tín dụng, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công; công tác cán bộ; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế, giáo dục…

