{"article":{"id":"2227065","title":"Bắc Ninh 2023 - Một năm nỗ lực vượt khó khăn","description":"Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 và 5 quyết tâm chính trị, giải quyết 8 “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội.","contentObject":"<p><strong>9/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023</strong></p>

<p>Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho thấy, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 và 5 quyết tâm chính trị, giải quyết 8 “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội. Ước cả năm 2023, có 6/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 3/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 8/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1370.jpg?width=768&s=tiLo6jEEqVelonPsosYnWQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1370.jpg?width=1024&s=LiQ-xjGOJ-oA7cBt53ugmQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1370.jpg?width=0&s=4hI67EqF-hsAvsLOfuCQXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1370.jpg?width=768&s=tiLo6jEEqVelonPsosYnWQ\" alt=\"a11111.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a11111-1370.jpg?width=260&s=7akE8QXqQzuFZxoiBFbO5w\"></picture>

<figcaption>Một góc thành phố Bắc Ninh</figcaption>

</figure>

<p>6 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch gồm: Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng (vượt 0,7%); tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 65,7 nghìn tỷ đồng (vượt 9,5%); thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1,4 tỷ USD (vượt 16,7%); doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ gần 92 nghìn tỷ đồng (vượt 7,2%); tỷ lệ đô thị hóa 60,3% (vượt 15,3%); tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 0,84% (vượt 0,06%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96% (vượt 1% so kế hoạch).</p>

<p>Ngoài ra, có 3 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT 95,5%; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.</p>

<p>8 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch, chủ yếu là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế: <a href=\"https://vietnamnet.vn/grdp-tag1093152504295651573.html\" target=\"_blank\">GRDP</a>, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách... Phân tích nguyên nhân chính cho thấy, kinh tế Bắc Ninh hội nhập sâu rộng, các hoạt động đều chịu sự tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất, xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, đơn hàng, tiêu thụ sản phẩm. Các nhân tố bất lợi dồn dập xuất hiện khá phức tạp, sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế của tỉnh.</p>

<p><strong>Năm khó khăn đã qua</strong></p>

<p>Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, năm 2023 kinh tế Bắc Ninh có độ mở lớn trong khi năng lực nội tại còn thấp; thị trường bất động sản, sản xuất công nghiệp điện tử; thu hút đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp khó khăn. Là tỉnh có cơ cấu kinh tế <a href=\"https://vietnamnet.vn/von-fdi-tag4678427676107580051.html\" target=\"_blank\">FDI</a> lớn, Bắc Ninh đã bị tác động trực tiếp và bị sụt giảm sâu. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư thấp, thu hút đầu tư trong nước giảm... đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a222222-1371.jpg?width=768&s=2hIZnZ7LajsHry6jHNgttw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a222222-1371.jpg?width=1024&s=q22CmMo-LwCY5lUgKYpXKw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a222222-1371.jpg?width=0&s=rc_y4HJTg-ZPxlBtyQwEWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a222222-1371.jpg?width=768&s=2hIZnZ7LajsHry6jHNgttw\" alt=\"a222222.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a222222-1371.jpg?width=260&s=FTlOXATwZ2pCAoBRb1LEmw\"></picture>

<figcaption>Khu công nghiệp Yên Phong - “thủ phủ công nghiệp FDI” của tỉnh Bắc Ninh</figcaption>

</figure>

<p>Trong một năm khó khăn, Bắc Ninh đã nỗ lực tranh thủ mọi thời cơ để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tập trung quản lý chặt, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... Tỉnh đồng thời tập trung triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.</p>

<p>Tỉnh tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị; đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư các khu đô thị, các trường đại học, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, thúc đẩy các hoạt động tài chính, ngân hàng, đáp ứng nguồn vốn cho phát triển. </p>

<p><strong>2024: Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 5-6%</strong></p>

<p>Để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2024, Báo cáo của UBND tỉnh cho biết , Bắc Ninh đề ra 3 quyết tâm chính trị, 17 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ và giải pháp. </p>

<p>Theo đó, tỉnh phấn đấu GRDP năm 2024 tăng 5 - 6%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 75,830 triệu USD, tăng 3%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 70 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 79%...</p>

<p>Để đạt được mục tiêu này, năm 2024 tỉnh Bắc Ninh tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức về sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng, lao động, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a33333333-1372.jpg?width=768&s=thzPDHHGr6H_XiEVl-JfZA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a33333333-1372.jpg?width=1024&s=DEYRLaZ_Z9z0b_XLkR_sYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a33333333-1372.jpg?width=0&s=QzO0q9bQRpUo5SC95tSpYg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a33333333-1372.jpg?width=768&s=thzPDHHGr6H_XiEVl-JfZA\" alt=\"a33333333.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/a33333333-1372.jpg?width=260&s=49AenfnVAQowLbJVDsbEhw\"></picture>

<figcaption>Làm tranh Đông Hồ ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh</figcaption>

</figure>

<p>Bắc Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng chương trình, chính sách chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục tái cơ cấu ngân sách nhà nước, thúc đẩy các hoạt động tài chính ngân hàng đáp ứng nguồn vốn cho phát triển.</p>

<p>Năm 2024, tỉnh tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị; tăng cường thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp ứng dụng cao. Cùng với đó, tỉnh nâng cao chất lượng quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị; quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường...</p>

Lý do là các tỉnh không có cam kết chắc chắn về tình trạng sai phạm, hiệu quả đầu tư...","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-so-phan-mit-mu-vi-chua-biet-du-an-nao-sai-pham-2226699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dien-mat-troi-so-phan-mit-mu-vi-chua-biet-du-an-nao-sai-pham-1731.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226662","title":"Bản tin kinh tế 13/12: Dưa hấu 'lấy visa' sang Trung Quốc; bầu Đức trả nợ","description":"Dưa hấu Việt có 'visa' xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; bầu Đức trả khoản nợ lớn; Bộ Tài chính đề nghị tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động từ thiện; chứng khoán VPS và nhân viên bị xử phạt... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-13-12-dua-hau-lay-visa-sang-trung-quoc-bau-duc-tra-no-2226662.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ban-tin-kinh-te-1312-dua-hau-lay-visa-sang-trung-quoc-bau-duc-tra-no-1373.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:15:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226436","title":"Phát triển chuỗi lúa gạo: Có những điểm nghẽn ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’","description":"Đề cập đến phát triển chuỗi lúa gạo bền vững, PGS.TS. Nguyễn Phú Son chỉ ra những điểm nghẽn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-chuoi-lua-gao-co-nhung-diem-nghen-biet-roi-kho-lam-noi-mai-2226436.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phat-trien-chuoi-lua-gao-co-nhung-diem-nghen-biet-roi-kho-lam-noi-mai-862.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:04:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226347","title":"Sức cầu Trung Quốc và Ấn Độ mạnh mẽ, kinh tế khu vực dự báo tích cực","description":"Theo ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được dự báo duy trì ở mức 6%. Kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương dự báo tích cực, sau khi cầu nội địa mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng cao hơn dự kiến tại Trung Quốc và Ấn Độ.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-cau-trung-quoc-va-an-do-manh-me-kinh-te-khu-vuc-du-bao-tich-cuc-2226347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suc-cau-trung-quoc-va-an-do-manh-me-kinh-te-khu-vuc-du-bao-tich-cuc-841.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:56:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226437","title":"'Quy định phòng cháy, giấy phép xây dựng khiến Đà Nẵng khó thu hút đầu tư'","description":"Đại biểu HĐND Đà Nẵng cho rằng, nguyên nhân tác động đến tình hình thu hút đầu tư của thành phố là do quy định về phòng cháy chữ cháy, giấy phép xây dựng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quy-dinh-pccc-giay-phep-xay-dung-khien-da-nang-gap-kho-thu-hut-dau-tu-2226437.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/quy-dinh-phong-chay-giay-phep-xay-dung-khien-da-nang-kho-thu-hut-dau-tu-787.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226201","title":"Bản tin kinh tế 12/12: Chung cư 1 năm tăng tỷ đồng; giá vé máy bay VN vẫn thấp?","description":"Chung cư tăng giá đến cả tỷ đồng sau 1 năm; giá vé máy bay nội địa Việt Nam thấp hơn các nước; quy định mới về điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam; đình chỉ giao dịch 29 mã cổ phiếu UPCoM... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-12-12-chung-cu-1-nam-tang-ty-dong-gia-ve-may-bay-vn-van-thap-2226201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ban-tin-kinh-te-1212-chung-cu-1-nam-tang-ty-dong-gia-ve-may-bay-vn-van-thap-1292.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:40:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225919","title":"Hậu Giang trao chứng nhận đầu tư 12 dự án, trị giá 19.000 tỷ đồng","description":"Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng mức đầu tư 19.000 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hau-giang-trao-chung-nhan-dau-tu-12-du-an-tri-gia-19-000-ty-dong-2225919.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hau-giang-trao-chung-nhan-dau-tu-12-du-an-tri-gia-19000-ty-dong-899.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:39:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225826","title":"Indonesia muốn phát triển taxi bay ở thủ đô mới","description":"Indonesia đang đàm phán với Wisk Aero, một công ty con thuộc nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, để phát triển taxi bay ở thủ đô mới Nusantara.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/indonesia-muon-phat-trien-taxi-bay-o-thu-do-moi-2225826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/indonesia-muon-phat-trien-taxi-bay-o-thu-do-moi-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:28:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225743","title":"Bản tin kinh tế 11/12: Thu ngân sách 1,5 triệu tỷ, hàng không tăng chuyến Tết","description":"Lũy kế 11 tháng thu ngân sách đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng; tăng số chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong cao điểm Tết; xác định rõ quyền sở hữu chỗ để ô tô nhà chung cư... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-11-12-thu-ngan-sach-1-5-trieu-ty-hang-khong-tang-chuyen-tet-2225743.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ban-tin-kinh-te-1112-thu-ngan-sach-15-trieu-ty-hang-khong-tang-chuyen-tet-1250.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:21:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225667","title":"'Việt Nam sẽ là quê hương thứ 2, trung tâm lớn nhất của NVIDIA'","description":"Chủ tịch NVIDIA nhận định, Chip, AI là chiến lược vô cùng quan trọng, sống còn cho một quốc gia. Ông tin rằng, Việt Nam sẽ là quê hương và trung tâm lớn nhất của NVIDIA.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nvidia-viet-nam-se-tro-thanh-que-huong-thu-2-2225667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/viet-nam-se-la-que-huong-thu-2-trung-tam-lon-nhat-cua-nvidia-1212.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225353","title":"Điện mặt trời mái nhà lâm cảnh ‘ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’","description":"Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Nếu phát lên lưới thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-lam-canh-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-2225353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dien-mat-troi-mai-nha-lam-canh-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-984.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225328","title":"Bộ Công Thương muốn chuyển Bộ Tài chính quản việc dự trữ xăng dầu","description":"Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-cong-thuong-muon-chuyen-bo-tai-chinh-quan-viec-du-tru-xang-dau-2225328.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/bo-cong-thuong-muon-chuyen-bo-tai-chinh-quan-viec-du-tru-xang-dau-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225317","title":"Bản tin kinh tế 10/12: Nhập khẩu điện Lào; xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc","description":"Bộ Công Thương giao EVN đề xuất tăng nhập khẩu điện từ Lào; Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; nhiều hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá theo đề xuất mới... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-10-12-nhap-khau-dien-lao-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-2225317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-dien-1-213-1-770.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:41:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225184","title":"Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc","description":"\"Các địa phương đều phải triển khai thực hiện tốt Đề án xuất khẩu chính ngạch mà Bộ Công Thương xây dựng và đã được Chính phủ thông qua\", ông Nguyễn Hồng Diên nói.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-cong-thuong-yeu-cau-thuc-day-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-2225184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bo-truong-cong-thuong-yeu-cau-thuc-day-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-385.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225226","title":"Điện mặt trời mái nhà hòa lưới giá 0 đồng; tăng giá trần vé máy bay","description":"Đề xuất điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới giá 0 đồng; tăng giá trần vé máy bay nội địa; đề xuất kéo dài giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu hết 2024; thông tin mới về mã số thuế cá nhân... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-hoa-luoi-gia-0-dong-tang-gia-tran-ve-may-bay-2225226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dien-mat-troi-mai-nha-hoa-luoi-gia-0-dong-tang-gia-tran-ve-may-bay-305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:46:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225099","title":"Từ 11/12, du khách mang hộ chiếu được đi qua cửa khẩu Bắc Luân 2","description":"Từ ngày 11/12, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-11-12-du-khach-mang-ho-chieu-duoc-di-qua-cua-khau-bac-luan-2-2225099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tu-1112-du-khach-mang-ho-chieu-duoc-di-qua-cua-khau-bac-luan-2-1091.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:07:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225062","title":"Bản tin kinh tế 9/12: Cơ chế điều chỉnh giá điện; 2 sếp lớn taxi Vinasun từ chức","description":"Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cấp khí sản xuất điện 2024; tăng phân cấp điều chỉnh giá điện; Phó Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm chậm góp ý dự trữ xăng dầu; chủ tịch HĐQT và TGĐ Vinasun xin từ chức... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-9-12-co-che-dieu-chinh-gia-dien-2-sep-lon-taxi-vinasun-tu-chuc-2225062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-kinh-te-912-co-che-dieu-chinh-gia-dien-2-sep-lon-taxi-vinasun-tu-chuc-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224758","title":"Bản tin kinh tế 8/12: Giá nhà chung cư tăng cao; nhiều công ty xổ số lãi kỷ lục","description":"Giá nhà chung cư tăng cao; hàng loạt công ty xổ số miền Nam lãi kỷ lục; Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính, vẫn chưa thoát lỗ; Samsung được hoàn thuế hơn 550 tỷ đồng tại Việt Nam... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-8-12-gia-nha-chung-cu-tang-cao-nhieu-cong-ty-xo-so-lai-ky-luc-2224758.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ban-tin-kinh-te-812-gia-nha-chung-cu-tang-cao-nhieu-cong-ty-xo-so-lai-ky-luc-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:47:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224295","title":"Bản tin kinh tế 7/12: Hà Nội nâng phí tham quan; tăng hệ số điều chỉnh giá đất","description":"Hà Nội tăng phí tham quan danh lam; tăng hệ số điều chỉnh giá đất; Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt cho vay doanh nghiệp sân sau; NHNN muốn 'gia hạn' thông tư về giãn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-7-12-ha-noi-nang-phi-tham-quan-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-2224295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-kinh-te-712-ha-noi-nang-phi-tham-quan-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-1263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:36:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224224","title":"Việt Nam sẵn sàng đón các tập đoàn bán dẫn Mỹ với cơ chế ưu đãi cao","description":"Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết, nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-san-sang-don-cac-tap-doan-ban-dan-my-voi-co-che-uu-dai-cao-2224224.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-san-sang-don-cac-dai-bang-ban-dan-hoa-ky-co-che-uu-dai-cao-1021.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:18:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224019","title":"Điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới điện sẽ có giá 0 đồng","description":"Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Nếu phát lên lưới thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-du-phat-len-luoi-dien-se-co-gia-0-dong-2224019.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dien-mat-troi-mai-nha-du-phat-len-luoi-dien-se-co-gia-0-dong-401.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:57:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223862","title":"Thủ tướng phê bình nhiều cơ quan vì vắng họp","description":"Một số cơ quan, đơn vị đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì không có đại diện tham dự phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uy-ban-quan-ly-von-bi-thu-tuong-phe-binh-vi-vang-hop-2223862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-phe-binh-nhieu-co-quan-vi-vang-hop-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223845","title":"Bản tin kinh tế 6/12: Hoàn thuế 127.000 tỷ; bơm trả toàn bộ tiền qua tín phiếu","description":"Đã hoàn thuế được hơn 127.000 tỷ đồng; NHNN đã bơm trả toàn bộ số tiền hút qua tín phiếu; không để thiếu điện, xăng dầu trong năm 2024; dự án điện gió nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam bị ngân hàng siết nợ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-6-12-hoan-thue-127-000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-2223845.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-kinh-te-612-hoan-thue-127000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-1248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:41:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

