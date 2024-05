Thực hư về "tăng kích thước"

Nửa năm trước, một người đàn ông (50 tuổi, ngụ Bình Dương) đã mất gần 100 triệu đồng để cải thiện độ cương và tăng kích thước “cậu nhỏ” mà không có kết quả, phải vào Bệnh viện Bình Dân TPHCM điều trị.

Người đàn ông này bị tiểu đường 4 năm, sau đó trục trặc quan hệ tình dục. Ông tìm đến một phòng khám địa phương có quảng cáo dùng liệu trình sóng xung kích, giá dịch vụ 17 triệu đồng sẽ cải thiện độ cương và kích thước, chỉ sau 1 lần điều trị. Tuy nhiên, dù điều trị đến 2 lần, tình trạng bệnh nhân không cải thiện.

Lúc này, phòng khám viện cớ rằng bệnh nhân bị bất thường dây thần kinh dương vật, phải mổ với chi phí hơn 40 triệu đồng.

Mổ xong vẫn bất ổn, ông đến Bệnh viện Bình Dân, được các bác sĩ khoa Nam học chẩn đoán rối loạn cương, suy giảm nội tiết. Phẫu thuật xử lý bất thường dây thần kinh mà phòng khám kia thực hiện cho ông thực chất là cắt bao quy đầu.

Một trường hợp khác là bệnh nhân M. (21 tuổi, Bình Dương) tự mua máy hút chân không trên mạng để làm to "cậu nhỏ” với giá 1,2 triệu đồng cách đây 3 tháng. Sau khi sử dụng vài lần thì thấy "của quý" ngày càng bị sưng bầm. Sau khi thấy bao quy đầu bị bầm tím, người này phải cầu cứu bác sĩ.

Bác sĩ nam khoa Bệnh viện Bình Dân đang thực hiện một ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), khẳng định: “Để tăng kích thước, về nguyên tắc là sử dụng các vật liệu làm lớn dương vật lên nên một số cơ sở dùng biện pháp bơm silicon hoặc các chất làm đầy, cấy mỡ tự thân… Tuy nhiên, chắc chắn không có loại máy nào chiếu tia để làm điều này được”.

Nói về các loại máy được quảng cáo là hút chân không để làm lớn "cậu nhỏ", bác sĩ Dũng cho biết đây là loại dùng cho trường hợp rối loạn cương chứ không phải làm lớn. Về dùng thuốc, phần lớn là để điều trị rối loạn cương, làm tăng lượng máu bơm tới cơ quan sinh dục khiến người sử dụng có cảm giác bộ phận này lớn lên, chứ không làm tăng kích thước.

“Đây là những quảng cáo không đúng, Bộ Y tế không cho phép sử dụng” - bác sĩ Dũng khẳng định. Ông cũng đưa ra một trường hợp mà bệnh viện vừa tiếp nhận không lâu. Đó là nam bệnh nhân sau khi cắt bao quy đầu đã theo quảng cáo của một cơ sở, chiếu tia hồng ngoại để làm lành vết thương.

Sau khi chiếu đèn, bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị bỏng sâu, phải cắt 1/2 dương vật.

Nói về trường hợp này, bác sĩ Dũng giải thích do đèn hồng ngoại có lượng nhiệt rất lớn đã phá huỷ các mô da, khiến diện tích bỏng rất rộng và rất sâu, dẫn đến hoại tử.

Cảnh giác trước quảng cáo

Theo bác sĩ Dũng, hiện chưa có biện pháp chính thống hay được công nhận bởi các hiệp hội y học để làm tăng kích thước dương vật. Với các phương pháp được quảng cáo như thuốc (bôi, uống), chiếu đèn/tia laser, bơm silicon… chỉ có tác dụng với bề ngoài khiến bộ phận này phù, nề và người sử dụng lầm tưởng rằng kích thước đang tăng lên. Khi nam giới lạm dụng các loại thuốc có thể dẫn tới nguy cơ dị ứng, xảy ra các tác dụng phụ gây phản ứng tại chỗ như sưng, tấy, áp xe, hoại tử…

"Đây là một cấu trúc có thể co giãn được, do đó không có biện pháp nhất định. Các bác sĩ Nam khoa chỉ thực hiện tăng kích cỡ trong một số trường hợp bệnh nhân bị triệu chứng dương vật nhỏ do không hấp thu được các testosterone nên không phát triển, hoặc các bệnh lý thể hang. Khi đó, bệnh nhân có thể được phẫu thuật hạ dây chằng để xử lý, kéo dài tối đa 1-2cm" - bác sĩ Dũng khẳng định.

Chia sẻ thêm, vị bác sĩ này cho rằng đối với nam giới, sự khiếm khuyết hay bất thường của cơ quan sinh dục là điều tế nhị và họ luôn che giấu. Mặc dù chuyên khoa Nam học tại các bệnh viện đã có từ rất lâu nhưng người dân vẫn e ngại, nên tìm đến các quảng cáo trên mạng, từ đó dẫn đến rất nhiều điều phi lý. Ví dụ, tiểu phẫu cắt bao quy đầu có thể thực hiện đơn giản tại bệnh viện, chi phí thấp nhưng một số cơ sở không chính thống lại thu tới 30-100 triệu đồng...