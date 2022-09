Bạch Công Khanh - Nam Em tình tứ bên nhau khi song ca

Bạch Công Khanh vừa chính thức ra mắt live session Dằm trong tim thuộc dự án Khanh's show bao gồm 9 ca khúc: Say You Will, 999 đoá hồng, Thiên đàng không xa, Chuyện tình tan vỡ, Bến Thượng Hải, Phai dấu cuộc tình, Trái tim không ngủ yên và Dằm trong tim.

Chuỗi dự án Khanh’s live làm mới những ca khúc quen thuộc để giúp khán giả tìm lại những ký ức thanh xuân đẹp đẽ đã từng có.

Tất cả các ca khúc đều được thu hình và thu âm trực tiếp (live session) liên tục khoảng 9 tiếng đồng hồ tại studio, ban nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hà đảm nhiệm phần âm nhạc và hoà âm phối khí của toàn bộ chương trình với dàn nhạc 6 nhạc cụ đàn keyboard, guitar, trống, kèn…

Với dự án âm nhạc mới, Bạch Công Khanh có dịp làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cả hai có thời gian trao đổi, bàn bạc thống nhất trước khi tiến hành thu âm. Nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết các bài hát trong dự án lần này đều được lựa chọn để phù hợp với giọng ca của Bạch Công Khanh. Những bài hát này có âm vực cao là cơ hội để anh thể hiện trọn vẹn thế mạnh giọng hát. Đây cũng là những tác phẩm anh rất yêu thích và bây giờ có dịp tổng hợp thành một chương trình hoàn chỉnh hát tặng khán giả.

Bạch Công Khanh diện một bộ vest trắng lịch lãm. Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ xây dựng hình ảnh lịch sự, chỉn chu.

Dự án mới cũng đánh dấu sự kết hợp ăn ý của Bạch Công Khanh với Hoa khôi Nam Em. Cả hai từng “kết duyên” trong phim điện ảnh Nhà không bán sau đó trở thành cặp đôi ăn ý trong phim lẫn sân khấu âm nhạc. Họ nhận được sự yêu mến của khán giả vì ngoại hình tương xứng và tài năng đa dạng nhiều lĩnh vực.

Trong chương trình người đẹp nhận lời góp mặt và song ca hai ca khúc Chuyện tình tan vỡ, Trái tim không ngủ yên cùng Bạch Công Khanh. Hồi đầu năm, Bạch Công Khanh cũng làm khách mời trong MV New year with you của Nam Em.

Bạch Công Khanh tự nhận mình là người chỉn chu, thậm chí nghiêm khắc trong công việc. Nam ca sĩ cho biết đây là trách nhiệm cần thiết của một nghệ sĩ để đảm bảo sản phẩm nghệ thuật làm ra được tốt nhất có thể.

“Sự ngẫu hứng là yếu tố cần nhưng nó chưa đủ nếu bạn muốn làm nghề chuyên nghiệp. Khi đã chuyên nghiệp thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng gấp ngàn lần một người thích hát bình thường. Nhưng tôi có thể tự tin nói, khi bước lên sân khấu tôi có “chất nghệ sĩ không thua ai”, anh chia sẻ.

Bạch Công Khanh sinh năm sinh năm 1990. Anh được biết đến nhiều sau khi giành giải quán quân Gương mặt thân quen 2016. Những năm qua, anh hoạt động tích cực ở lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc.

Bạch Công Khanh hiện gây chú ý với vai chính trong phim Duyên kiếp phát sóng trên THVL. Bên cạnh đó, các đêm nhạc cá nhân hoặc song ca của anh tại các phòng trà luôn được yêu thích. Nam ca sĩ tiết lộ sắp tới sẽ trở lại vai trò MC trong những chương trình truyền hình quen thuộc.

Bạch Công Khanh & Nam Em song ca 'Trái tim không ngủ yên'