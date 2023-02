Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Trái Đất, ngày 17 tháng 2 năm 2023

Chào bạn,

Mình là Iron Man đây,

Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của mình. Lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau nhỉ. Công việc của bạn có tốt không?

Dạo này mình cũng bận rộn hơn vì được giao một sứ mệnh mới - làm cho tất cả các con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Có lẽ bạn cũng chẳng còn lạ lẫm gì với hình ảnh mất an toàn giao thông liên quan đến trẻ em nữa nhỉ. Đó là hình ảnh những phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con, cháu mình; trẻ em vui đùa ngay đường giao thông hay tự đi bộ, chạy sang đường; học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh, vượt ẩu…

Nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó đáng quan tâm nhất là những “khoảng trống” trong quản lý, giáo dục trẻ em và sự thiếu gương mẫu của người lớn.

Đáng buồn nhất là chính những phụ huynh cũng chưa có ý thức đảm bảo an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông và điển hình là đâu đó vẫn có những phụ huynh sử dụng rượu bia khi lái xe, tham gia giao thông cũng không đội mũ bảo hiểm khiến cho chính những đứa trẻ nhìn đó và đặt ra câu hỏi rằng, tại sao bố mẹ không đội mũ bảo hiểm mà mình lại phải đội mũ?

Rồi vì sao bố mẹ không chấp hành những tín hiệu đèn giao thông mà mình lại phải chấp hành? Chính vì thế, với nhiệm vụ mới được giao mình nghĩ rằng để mọi cung đường đều an toàn với trẻ thì ngoài việc trang bị cho trẻ những kiến thức, cũng như kỹ năng tham gia giao thông an toàn thì hơn ai hết chính cha mẹ, người lớn phải là tấm gương để trẻ noi theo.

Mình muốn nói rằng, chính ý thức chấp hành đúng Luật Giao thông của cha mẹ có tính quyết định đến ý thức, thói quen của trẻ.

Bằng những năng lực siêu nhiên sẵn có, mình sẽ hóa thân thành một người truyền cảm hứng, tổ chức những buổi học ngoại khóa nhấn mạnh ý thức chấp hành của phụ huynh lại có vai trò quan trọng nhất tác động đến nhận thức của trẻ.

Mình tin chỉ khi có ý thức tham gia giao thông thì chúng ta mới hạn chế tối đa và giảm thiểu nguy cơ do tai nạn giao thông gây ra. Ngoài ra, mình cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để bảo vệ những em bé có nguy cơ trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông bằng cách tàng hình, làm chậm lại thời gian chuyển động mỗi khi mình phát hiện sắp có một tai nạn giao thông xảy đến.

Dù mình được trang bị sức mạnh siêu nhiên nhưng cũng cần sự chung tay, giúp đỡ của các bạn, của những con người ở Trái Đất để chúng ta cùng đoàn kết và đồng lòng đẩy lùi tai nạn giao thông, nhất là với trẻ em.

Ôi mình lại nhìn thấy có một vụ tai nạn sắp xảy ra tại miền Đông nước Anh và mình phải hành động ngay để bảo vệ những em bé đang trên đường đến trường. Mình dừng bút tại đây nhé!

Chúc bạn nhiều sức khỏe nhé.

Ký tên Iron Man!