Thêm mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Tưởng tượng là người khổng lồ xanh

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là 1 bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng. Các bạn học sinh có thể tham khảo để lên ý tưởng bài viết của mình, tuyệt đối không sao chép nhé!.

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi là Hulk hay còn gọi thân quen là Người Khổng Lồ xanh đây,

Dạo này bạn vẫn khỏe chứ? Công việc có tốt không?

Hôm nay tôi viết lá thứ này, trước tiên là để xin lỗi bạn vì những mâu thuẫn không đáng có trước đây của chúng ta. Cũng là do tôi nóng tính nên mới khiến anh bạn hiểu nhầm. Thôi, chúng ta làm hòa nhé anh bạn.

À, tôi kể cho anh bạn nghe công việc của tôi nhé. Hôm vừa rồi tôi có nhận thêm một nhiệm vụ mới, đó là đảm bảo mọi cung đường đều trở nên an toàn hơn, nhất là với trẻ em.

Anh bạn biết đó, tình hình an toàn giao thông trên thế giới nói chung và đất nước của anh bạn nói riêng đang có những diễn biến phức tạp.

Chắc hẳn anh bạn cũng không còn lạ lẫm gì với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe, chạy xe thành từng đoàn, thậm chí những em học sinh đi xe đạp điện dàn hàng hai, hàng ba.

Các em học sinh điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; vi phạm các quy tắc tránh vượt, đi không đúng làn đường, phần đường; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm... thậm chí có những em học sinh cấp 3 còn sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... là những nguyên nhân tiềm ẩn của tai nạn giao thông.

Qua khảo sát, tôi còn thấy phần lớn các tuyến đường bộ còn chật hẹp, chưa bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện lưu thông trên đường là hỗn hợp có tốc độ khác nhau nên thường gây ra các xung đột ở các nút giao cắt. Chất lượng mặt đường, ngoại trừ số tuyến vừa được nâng cấp là tốt, còn nhiều tuyến chưa bảo đảm, đặc biệt ở khu vực ngoại thành.

Chính vì thế, thời gian qua, bằng năng lực siêu nhiên đã được trang bị, tôi đã thần tốc xóa những tuyến đường xuống cấp, thay vào đó là những tuyến đường phân làn sạch đẹp, đảm bảo giao thông thông thoáng, tầm quan sát dễ dàng.

Thế nhưng, điều khiến tôi băn khoăn nhất là theo con số thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm khoảng 25% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích và cao gần gấp 3 lần so với các nước trong khu vực.

Với tôi và nhiều người thì con số này thật đáng báo động khi hàng ngày con em chúng ta vẫn phải ra đường tham gia giao thông. Chính vì thế tôi sẽ cùng gia đình, nhà trường và toàn xã hội sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho trẻ em.

Để tránh những rủi ro khi trẻ tham gia giao thông, tôi sẽ đồng hành cùng cha mẹ, thầy cô giáo trang bị các kiến thức và kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Ngoài ra, những em học sinh nào cố tính vi phạm luật an toàn giao thông tôi sẽ dùng năng lực siêu nhiên để cảnh cáo và khiến phương tiện của các em không thể khởi động. Tôi cũng sẽ thành lập một đội cứu hộ, cứu nạn gồm tôi và những người bạn đồng hành của mình để ngay lập tức phát hiện và điều hướng phương tiện lưu thông trên đường, hạn chế tối đa rủi ro.

Tôi tin rằng bằng những biện pháp kiên quyết, chắc chắn thời gian tới đây tai nạn giao thông sẽ bị đẩy lùi.

Tôi mong anh bạn hãy đồng hành cùng tôi ở nhiệm vụ này nhé, để Trái Đất của chúng ta sẽ không còn những vụ tai nạn đau lòng.

Ký tên

Hulk.