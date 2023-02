Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/1/2023 đến 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 năm 2023: Tưởng tượng em là siêu anh hùng:

Trái Đất, ngày 16 tháng 2 năm 2023

Gửi Hương Trà,

Mình là Superman đây,

Cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Cậu có khỏe không?

Còn mình cũng rất khỏe, mình vẫn bận rộn với những hành trình giải cứu thế giới khỏi những quái vật ngoài hành tinh.

Thậm chí, đợt này mình còn bận rộn hơn vì được giao một sứ mệnh mới, đó là làm cho tất cả các con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Thêm nhiệm vụ mới mình cảm thấy rất vui vì có thể góp một phần sức lực giải quyết vấn đề nhức nhối lâu nay là an toàn giao thông đường bộ.

Như bạn đã biết, tại đất nước Việt Nam của bạn, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản, vững chắc, còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến năm 2021, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 361 nghìn vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 113 nghìn người, bị thương hơn 356 nghìn người, chiếm hơn 97% số vụ, số người chết, người bị thương trong tổng số vụ tai nạn của các loại hình giao thông, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, trung bình hàng năm có gần 9 nghìn người chết, gần 30 nghìn người bị thương.

Còn trên thế giới, theo thống kê năm 2020, mỗi năm có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 -27 tuổi.

Bạn biết đấy, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra với bất kì ai và để lại nhiều hệ lụy nặng nề đối với cả bản thân, gia đình cũng như xã hội.

Là một siêu anh hùng với sức mạnh siêu nhiên, mình cho rằng để hạn chế tai nạn giao thông điều đầu tiên phải truyền cảm hứng cho những người tham gia giao thông ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia và chấp hành nghiêm luật giao thông.

Chính vì thế, với sức mạnh siêu nhiên được ban, cùng với khả năng lãnh đạo và thuyết phục, mình sẽ tập hợp mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, ở mọi nơi trên thế giới cùng hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.

Nếu ai cũng có văn hóa tham gia giao thông thì chắn chắn tai nạn giao thông sẽ bị đẩy lùi và không có những em bé đáng yêu thành nạn nhân của tai nạn giao thông.

À, mình kể cho bạn nghe thêm một nhiệm vụ mình mới hoàn thành hôm qua nhé. Buổi sáng mình đang thong dong hít thớ chút không khí trong lành vì vừa đánh bại một đám quái vật định xâm nhập Trái đất.

Bằng mắt thần mình đã nhìn thấy có một vụ tai nạn nghiêm trọng sắp xảy ra tại Thụy Điển. Đó là một chiếc xe chở học sinh đi dã ngoại nhưng buổi sáng tài xế đã uống mấy chén rượu.

Trong khi phía trước là một chiếc container chở những khối gỗ khổng lồ và có nguy cơ tuột dây chằng gỗ. Nếu những khối gỗ rơi xuống đường thì chắc chắn sẽ gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng.

Chính vì thế, bằng năng lực, mình đã điều khiển chiếc container chở gỗ đó đi sang một con đường vắng vẻ khác để giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn cho những phương tiện khác.

Còn về chiếc xe chở học sinh đi dã ngoại, khi thấy nó sắp đâm xuống vực, mình đã cho dừng thời gian lại trong hai phút và nhấc chiếc xe nằm gọn trên lề đường. Sau đó mình đã cho người tài xế nhìn thấy hình ảnh tương lai nếu không tỉnh táo lại thì hậu quả khôn lường khi chiếc xe lao xuống vực.

Hết hai phút, mọi việc lại tiếp tục chuyển động như vốn có của nó, tất cả mọi người trên chiếc xe đều không hiểu vì sao chiếc xe lại dừng lại bên lề đường, chỉ có bác tài xế xuống xe và gọi cho một người đồng nghiệp của mình nhanh tới để lái giúp chiếc xe đến đúng điểm đến.

Và các em bé lại tiếp tục hành trình đáng yêu của mình. Bạn thấy đó, tai nạn rình rập khắp quanh đây, nếu ta không đề cao cảnh giác và không có ý thức thì hậu quả vô cùng đau lòng.

Thôi, mình chào bạn nhé, mình phải tới hành trình tiếp theo để bảo vệ những bạn nhỏ trên những cung đường rồi.

Ký tên Superman!