Em Nguyễn Ngọc Khôi (17 tuổi ở thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là nhân vật trong bài viết: "Nam sinh trầm cảm, suy kiệt khi mắc bệnh hiểm nghèo".

Báo VietNamNet trao hơn 21 triệu đồng đến em Nguyễn Ngọc Khôi bị ung thư hạch.

Đầu năm 2024, Khôi phát hiện bị sưng dương vật. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi bác sĩ phát hiện có một khối u ác tính trong tinh hoàn em. Tại Bệnh viện K Tân Triều, qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận em mắc bệnh ung thư hạch, khối u nằm ở vị trí tinh hoàn.

Cuối tháng 01/2024, Khôi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn nhằm tránh khối u phát triển.

Tính đến nay, chi phí điều trị cho Khôi đã lên tới hơn 60 triệu đồng. Do bệnh đã diễn tiến đến giai đoạn 3, gia đình phải mua một số loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Chưa kể chi phí đi lại, sinh hoạt suốt quãng thời gian ở bệnh viện tốn kém, hai mẹ con thường xuyên sống dựa vào những bữa cơm từ thiện, cầm cự qua ngày.

Thông qua bài viết đăng trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ Khôi. Số tiền 21.530.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đã được chuyển đến tận tay gia đình. Chị Nhuân, mẹ của Khôi cho biết sẽ dùng tiền để con tiếp tục chữa bệnh.

Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet đã trao 31.138.000 đồng đến em Lê Hà My (7 tuổi, ở thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). My là nhân vật trong bài viết: "Gia đình nghèo kiệt quệ khi con gái mắc bệnh hiếm gặp". Căn bệnh lạ đeo đuổi suốt 4 năm khiến sức khoẻ của bé My ngày một yếu dần, kéo theo chi phí chữa bệnh quá lớn vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

Hiện tại em My vẫn đang điều trị theo phác đồ dài ngày và tốn kém nhiều tiền của. Sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng là nguồn động viên lớn giúp gia đình và bản thân em My có thêm động lực chữa bệnh.