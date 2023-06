Chiều 28/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa chuyển đến Cục Thuế thành phố thông tin về 6 cơ sở kinh doanh thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.