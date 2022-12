Bản hùng ca viết bằng bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không 1972"-Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại" nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022).

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại hội thảo:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan!

Kính thưa các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, thực hiện sự phân công của Thường trực Ban Bí thư, tới dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không 1972"-Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, Anh hùng LLVT nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội thảo lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Cách đây tròn 50 năm, vào những ngày cuối tháng 12-1972, cả thế giới phải kinh ngạc, kính phục chứng kiến uy danh “pháo đài bay” B-52 - biểu tượng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ bị đập tan trên bầu trời Hà Nội. Mảnh đất Thăng Long-Đông Đô - nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm” lại ghi thêm một chiến công hiển hách trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, đó là: Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Chiến công trên bầu trời Hà Nội là kết quả của Chiến dịch Phòng không Hà Nội-Hải Phòng, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, buộc chính quyền Mỹ phải ngừng ném bom đánh phá miền Bắc, ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân viễn chinh về nước; tạo nên bước ngoặt lịch sử để quân và dân ta đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” thể hiện khí phách bất khuất, là bản hùng ca được viết bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất non sông gấm vóc. Đó cũng là minh chứng hùng hồn cho dự đoán thiên tài của Bác Hồ: Sớm muộn gì rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” luôn thôi thúc quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài học được đúc rút từ chiến thắng lịch sử 50 năm trước luôn được vận dụng sáng tạo và phát huy trong điều kiện mới; thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực, phấn đấu không ngừng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” nhằm bổ sung những thông tin, tư liệu để tiếp tục khẳng định sâu sắc nguyên nhân, tầm vóc, ý nghĩa của chiến công; đúc rút những kinh nghiệm thiết thực vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, sự hy sinh vô bờ bến của các lực lượng đã làm nên chiến thắng; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Với ý nghĩa và mục đích như vậy, tôi xin nêu lên một số nội dung đề nghị cần tập trung thảo luận, làm rõ hơn trong cuộc hội thảo quan trọng này:

Thứ nhất, tập trung làm rõ nguyên nhân thắng lợi, qua đó khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bộ Chính trị, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân; tinh thần, ý chí chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và niềm tin quyết thắng của quân và dân ta.

Thứ hai, tập trung phân tích và làm sâu sắc hơn nét độc đáo, sáng tạo của thế trận phòng không nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam nói chung, nghệ thuật chiến dịch phòng không; sự chủ động, sáng tạo trong sử dụng, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị, thiết thực vận dụng vào xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước ngày càng giàu mạnh, tạo nên sức mạnh to lớn bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thứ ba, tiếp tục khẳng định vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” với sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, với tiến trình dựng nước và giữ nước hào hùng của nhân dân ta. Đẩy mạnh tuyên truyền giá trị của chiến thắng, góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thưa các đồng chí

Với tình cảm, trách nhiệm và tinh thần khoa học, tôi tin tưởng rằng hội thảo của chúng ta sẽ hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ và mục đích, yêu cầu đề ra.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, Anh hùng LLVT nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc hội thảo thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!