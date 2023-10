Top 70 thí sinh Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 bước vào đêm thi bán kết với 2 phần thi: trình diễn trang phục dạ hội kết hợp hô tên và áo tắm.

Các người đẹp trình diễn tự tin, catwalk xoay nhiều vòng, đánh hông ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ số ít thí sinh hô tên độc đáo và giàu năng lượng, riêng đại diện Ghana ngân dài theo giai điệu của người châu Phi. Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam tự tin trình diễn cuối cùng nhưng được đánh giá chưa thật sự nổi bật dù có lợi thế sân nhà.

Khán giả Việt Nam tại sân khấu liên tục đồng thanh hô tên cùng các thí sinh, giúp họ trình diễn thoải mái hơn cũng như tạo không khí bùng nổ, đầy năng lượng.

Đại diện các quốc gia đều chú trọng đầu tư cho trang phục và kỹ năng trình diễn trong phần thi dạ hội. Các người đẹp Philippines, Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Séc, Colombia… có phần thể hiện thu hút người xem.

Thí sinh đến từ Colombia có phần hô tên kết hợp với dạ hội ấn tượng khi chọn trang phục tông đen chủ đạo, phối với chiếc nón vành to ấn tượng. Hoa hậu Mexico tự tin trong thiết kế tông hồng, kết hợp với áo choàng liền tà làm từ vải voan tạo sự thướt tha.

Được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trước đó, người đẹp Myanmar cũng thể hiện khá tốt ở đêm bán kết, song không nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả Việt so với các đại diện khác.

Thí sinh Peru xuất hiện thần thái, khoác phần tà dài làm từ lông vũ thành áo choàng, sau đó tháo rời ra để catwalk. Hoa hậu Philippines chọn trang phục dạ hội ôm sát cơ thể có phần thân dưới làm bằng chất liệu xuyên thấu, kết hợp cùng kiểu tóc xoăn dày hút mắt.

Đại diện Thái Lan được cổ vũ nhiệt tình ngay khi xuất hiện, nhưng lại gặp vấn đề khi phần tà trang phục bị lỗi. Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ xoay người liên tục trong chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể với phần tà dài khiến khán giả thích thú.

Các đại diện được đánh giá cao như Puerto Rico, Colombia, Tây Ban Nha… vẫn giữ vững được phong độ.

Lê Hoàng Phương lựa chọn trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nga tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, với phần thân dưới được đính cườm giúp bắt sáng trên sân khấu.

Phần thi trang phục áo tắm được xem là “đặc sản” của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Các người đẹp diện áo tắm 1 mảnh cổ yếm, khoét eo khoẻ khoắn, tôn đường cong cơ thể.

Đại diện Angola thể hiện ấn tượng, tạo dáng gợi cảm đúng với tính chất giải trí của cuộc thi. Hoa hậu Brazil dù có kỹ năng trình diễn tốt nhưng bị vấp, loạng choạng nhẹ trên sân khấu.

Một số người đẹp thể hiện tốt trong phần thi trang phục áo tắm gồm: Tây Ban Nha, Mỹ, Peru, Thái Lan, Việt Nam… Hoa hậu Thái Lan, Ghana là hai trong những thí sinh có phần trình diễn đúng với tiêu chí cuộc thi khi tạo dáng ấn tượng kết hợp động tác đánh hông, đá gót, thậm chí vỗ nhẹ vào mông gây thích thú.

Lê Hoàng Phương tiếp tục trình diễn cuối cùng, được đánh giá có phần thi ở mức tạm ổn.

Hầu hết các thí sinh tiết chế hơn những năm trước, không có sự sáng tạo gây bùng nổ. Miss Grand International 2022 - Isabelle Menin kết màn trong trang phục áo tắm hồng cắt xẻ táo bạo, đồng diễn cùng 70 thí sinh.

Kết thúc chương trình, top 5 Grand Voice Award gồm đại diện Nigeria, Ghana, Nhật Bản, Singapore, Đức khoe giọng hát ấn tượng qua các ca khúc như Never enough, Paparazzi, Love yourself, Dynamite… kết hợp vũ đạo, tương tác tốt với khán giả.

Thể hiện ca khúc DDU-DU DDU-DU của nhóm BlackPink, hoa hậu Singapore không được đánh giá cao về giọng hát song cô đã có màn rap ấn tượng. Hai đại diện từ châu Phi - Ghana và Nigeria được nhận xét có chất giọng nội lực, truyền cảm.

5 người đẹp mang tới các phần trình diễn hấp dẫn, nhưng sân khấu đêm bán kết lúc này chỉ còn số ít người hâm mộ ở lại.

Lê Hoàng Phương đại diện Việt Nam dù chịu áp lực thi đấu trên sân nhà vẫn giữ vững phong độ, tự tin catwalk, thần thái tốt nhưng chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh mạnh như Colombia, Hà Lan, Peru.

Sau bán kết, các thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Phước Sáng - Thanh Phi