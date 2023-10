Hôm nay (27/10), hình ảnh chiếc xe Lexus LX600 mới cứng gắn biển 37A – 888.88 lan truyền trên mạng xã hội gây sốt trong cộng đồng chơi xe ở Nghệ An.

Khoảng 10 năm nay, giới chơi xe biển số đẹp ở địa bàn tỉnh Nghệ An đều biết đến tấm biển số VIP ngũ quý 8 nổi tiếng này là biển của chiếc xe sang Land Rover Range Rover. Trên giấy tờ, xe thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lương thực Miền Trung, có trụ sở tại số 128, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. "Chủ sở hữu" và sử dụng hàng ngày trên thực tế là anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn, con trai của ông chủ chuỗi bệnh viện tư nhân và khách sạn có tiếng ở Nghệ An.

Hình ảnh biển số 37A – 888.88 vốn của xe Land Rover Range Rover nay gắn ở xe Lexus LX600 gợi cảm giác "mới lạ" trong giới chơi xe. "Nếu không có quy định biển định danh, hẳn nhiều người sẽ nghĩ Lexus LX600 đeo biển giả", một cư dân mạng bày tỏ.

Hình ảnh 2 chiếc xe đang lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet, chủ nhân chiếc xe sang trên, anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, hôm 14/8, anh đã rao bán chiếc xe SUV Land Rover Range Rover biển số 37A – 888.88 với giá mong muốn là 2,3 tỷ đồng. Đến ngày 17/8, giao dịch bán xe đã thành công. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ số tiền bán xe ở thời điểm này.

Anh Tuấn chia sẻ, nhờ có quy định biển số định danh cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ 15/8, anh Tuấn bán chiếc xe trên nhưng được giữ biển số ngũ quý 8 quý giá.

“Sau khoảng 10 ngày bán xe, tôi đã làm thủ tục đăng ký và cấp lại biển số ngũ quý 8 cho chiếc xe mới mà tôi đã đặt mua từ nước ngoài 2 năm trước. Đó chính là chiếc Lexus LX600. Các thủ tục, giấy tờ theo quy định biển định danh diễn ra khá thuận lợi” – anh Tuấn chia sẻ.

Biển số 37A - 888.88 đã được làm thủ tục gắn lên xe Lexus LX600. Ảnh: TL

Như VietNamNet đăng tin trước đó, vì muốn đổi sang chiếc xe sang đẳng cấp khác, anh Tuấn đã quyết định rao bán chiếc Range Rover Autobiography 5.0 sau 10 năm sử dụng ngay trước giờ G, thời điểm có hiệu lực áp dụng biển định danh ngày 15/8. Xe được sản xuất năm 2013, 5 chỗ ngồi, đã lăn bánh gần 18 vạn km. Giá lúc mua mới là hơn 7 tỷ đồng nhưng giá rao bán chỉ còn 2,3 tỷ đồng.

Khi đó anh Tuấn bộc bạch, biển số 37A- 888.88 đã gắn bó với anh lâu năm và có nhiều kỷ niệm.

Theo quan niệm phong thuỷ của giới chơi xe, biển số ngũ quý 8 có ý nghĩa phát tài, phát lộc, mang lại sự thịnh vượng nên được rất nhiều người săn đón, tìm kiếm. Các giao dịch mua bán xe biển ngũ quý 8 thường có giá trị rất cao, gấp 3-4 lần so với giá gốc ban đầu của xe. Ví dụ như xe sang Mercedes GLC 200 biển ngũ quý 61A-888.88 được rao bán lại với giá lên đến 7,8 tỷ đồng cuối tháng 3/2022; xe bình dân Kia Cerato biển số 51G-888.88 rao bán giá 3 tỷ đồng hồi tháng 3/2019...

Tại phiên đấu giá biển số đầu tiên ngày 15/9, biển ngũ quý 8 của TP. HCM 51K-888.88 đã từng đạt mức trả giá lên tới 32,34 tỷ đồng. Sau đó, người trúng ở Thanh Hoá đã không nộp tiền trúng đấu giá và bỏ cọc. Biển số này được đấu giá lại ngày 21/10 và mức trúng cũng cao chót vót tới hơn 15 tỷ đồng.

Nếu không có quy định về biển số định danh cá nhân, chắc chắn chiếc Range Rover bán đi kèm biển ngũ quý 8 sẽ có giá cao hơn 7 tỷ đồng nhiều lần. Với chiếc xe mới Lexus LX600 trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng, biển ngũ quý 8 được gắn lên sẽ góp phần làm giá trị chiếc xe tăng lên tới 2-3 lần.

