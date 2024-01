- TP.HCM thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỷ đồng

Chiều 11/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, qua nắm bắt hơn 2.000 doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã có những thống kê về kế hoạch lương, thưởng Tết. Với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất 2,078 tỷ đồng, thấp nhất 400.000 đồng, mức thưởng bình quân 6,5-12 triệu đồng. Với khối doanh nghiệp vốn trong nước, mức thưởng cao nhất 250 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng, trung bình 7,2-10 triệu đồng (theo Tiền Phong).

- Ngân hàng đại hạ giá du thuyền triệu USD của FLC

Công ty đấu giá cho biết đơn vị đang thông báo đấu giá lần thứ 6 du thuyền FLC Albatross sau 5 lần đấu giá thất bại do không có người tham gia đăng ký hồ sơ. Ở lần đấu giá này, chiếc du thuyền được ngân hàng hạ giá xuống còn hơn 25,8 tỷ đồng, tức giảm gần 10 tỷ đồng so với hồi tháng 10/2022 (theo Tri Thức Trực Tuyến).

- 'Vị trí của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục nâng lên'

Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt 36,6 tỷ USD mà còn chủ động, tích cực đầu tư sang các nền kinh tế phát triển, qua đó tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của nước ta trong dòng chảy FDI toàn cầu. Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra sáng 11/1. (Xem thêm)

- Việt Nam đón cơ hội lớn từ Mỹ và Trung Quốc

Việt Nam có cơ hội lịch sử để bứt phá khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua để tạo ảnh hưởng ở những khu vực quan trọng. Bất động sản công nghiệp là lĩnh vực hưởng lợi đầu tiên. (Xem thêm)

"Đại bàng" Trung, Hàn Quốc, Singapore... vào Việt Nam.

- Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép dự án Đồi Cù Đà Lạt

Ngày 11/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp ký văn bản yêu cầu cầu UBND TP. Đà Lạt lập hồ sơ, xử lý các sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép dự án Đồi Cù Đà Lạt và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan. (Xem thêm)

- Ủy ban Chứng khoán xử phạt Bất động sản An Gia

Ngày 11/1, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia, mã chứng khoán AGG) công bố vừa nhận quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số tiền 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân An Gia bị xử phạt là vì không công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021 và 2022. Đồng thời, công ty này cũng không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các báo cáo định kỳ theo quy định (theo Người Lao Động).

- Giá cà phê phá đỉnh lịch sử, hàng Việt được dự báo lên cao nhất thế giới

Những ngày đầu năm 2024, giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, phá đỉnh lịch sử 70.000 đồng/kg hồi tháng 7 năm ngoái. Giá một loại cà phê của Việt Nam trong năm nay có thể lên mức cao nhất thế giới. (Xem thêm)

- 'Báu vật thoát nghèo' giúp nông dân lãi đậm dịp Tết Nguyên đán

Trà hoa vàng được người dân huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh coi như báu vật vì nhiều năm nay đã giúp họ thoát nghèo. Mỗi vụ thu hoạch, bà con kiếm tiền triệu mỗi ngày, nhất là vào dịp giáp Tết Nguyên đán. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới có xu hướng đi lên theo đà tăng từ 2 phiên trước. Giá xăng dầu trong nước được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng tăng. Đáng lưu ý, giá xăng RON95 tăng lên sát mốc 22.000 đồng/lít.

Thị trường chứng khoán ngày 11/1 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 0,68 điểm, lên 1.162,22 điểm. Cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index trong phiên là EIB - một cổ phiếu ngân hàng. Thanh khoản khớp lệnh ở mức trung bình, đạt 15.855 tỷ đồng.

Tỷ giá trung tâm ngày 11/1 ở mức 23.948 đồng/USD, tăng 20 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 11/1 tiếp tục tăng, niêm yết cuối phiên ở mức 24.265 đồng/USD (mua vào) và 24.635 đồng/USD (bán ra). Trong khi đó, giá USD quốc tế đi xuống.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước vàng SJC đầu giờ chiều tiếp tục tăng giá, tổng cộng thêm 1 triệu đồng ở cả hai chiều, lên mốc 75,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra còn 2,5 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay xuất hiện ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng 1/2024, nhưng đồng thời cũng ghi nhận thêm nhà băng tăng lãi suất huy động. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, có 12 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Ngược lại, ACB, ABBank và VPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.