- Gói hỗ trợ lãi suất giải ngân 1,7% sau gần một năm rưỡi

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày nêu rõ đến cuối tháng 7/2023, số tiền hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đạt khoảng 681 tỷ đồng, tương đương 1,7% nguồn lực bố trí để thực hiện chính sách (40.000 tỷ đồng). Chính phủ nêu rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến gói hỗ trợ lãi suất 2% bị tắc, chậm, vướng mắc, trong đó có tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra (theo Tuổi Trẻ).

- Lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam tăng mạnh

9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu, tương đương 6,65 tỷ USD, tăng 23,1% về lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc, Singapore và Malaysia là 3 nhà cung cấp xăng dầu chính cho Việt Nam, chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam (theo Dân Trí).

- Hơn trăm nghìn tỷ đồng được huy động thông qua trái phiếu doanh nghiệp

Báo cáo về trái phiếu của Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, trong quý III/2023 có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 100.163 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với quý II/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 167.983 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước (theo Thanh Niên).

- Cả nước có 31.700 HTX nhưng không có gói cho vay ưu đãi lãi suất nào

Nước ta có khoảng 31.700 hợp tác xã (HTX), vốn đầu tư sản xuất trở thành vấn đề được nhiều HTX quan tâm. Các ngân hàng thương mại chủ yếu có gói cho doanh nghiệp vay với lãi suất rất thấp, nhưng không có gói nào cho vay HTX. (Xem thêm)

- Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra nhiều vấn đề trong phát triển điện gió, điện mặt trời

Các quyết định về giá ưu đãi (FIT) đã tạo ra bước đột phá về phát triển điện mặt trời và điện gió ở Việt Nam lại không hướng tới giải pháp cho giá mua bán điện sau khi hết hiệu lực giá FIT, gây khoảng đứt quãng về chính sách. Đó là một trong những nội dung được Đoàn giám sát chỉ ra trong báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”. (Xem thêm)

- Người có chức vụ tại NHNN không được quản lý DN liên quan sau khi nghỉ

Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn nhất định. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư mà NHNN đang lấy ý kiến góp ý. (Xem thêm)

- Phó Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã, không đùn đẩy trách nhiệm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, đối với các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đại diện các HTX đã nêu, không đùn đẩy trách nhiệm với những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách. (Xem thêm)

- Vốn hóa VinFast tăng, lên gần 18 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp sau 3 tuần giảm sâu. Vốn hóa VFS tính tới 20h35' ngày 11/10 (giờ Việt Nam) ở mức 17,7 tỷ USD. Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố tham vọng mới dù đứng trước thị trường xe điện toàn cầu đầy cạnh tranh. (Xem thêm)

- Sở hữu loạt đất vàng, Bông Sen nợ lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) sở hữu loạt đất vàng khách sạn nhưng chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn 668 tỷ đồng lãi. Doanh nghiệp này lỗ nặng và nằm trong danh sách liên quan Vạn Thịnh Phát. (Xem thêm)

- Quy chuẩn Phòng cháy chữa cháy sửa đổi sẽ được ban hành trong tháng 10

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri Thái Nguyên về những quy định liên quan tới phòng cháy chữa cháy. Theo Bộ Xây dựng, Quy chuẩn Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình sửa đổi đã hoàn thành xong các bước, đã được cơ quan chuyên môn thẩm định, dự kiến ban hành trong tháng 10/2023. (Xem thêm)

- Một quốc gia chi tiền gấp 53 lần mua gạo Việt, thành khách hàng lớn nhất

Chỉ trong 1 tháng, Indonesia đã chi ra 101,4 triệu USD để mua hơn 166 nghìn tấn gạo Việt Nam, gấp 53 lần cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia này bất ngờ trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt trong tháng 9. (Xem thêm)

- Vé tàu Tết 2024 tăng giá, cao nhất gần 3 triệu đồng

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng từ 1 – 4% tùy ghế ngồi, loại tàu, trong đó giá cao nhất gần 3 triệu đồng/vé (theo VTC News).

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đi xuống do mối lo ngại nguồn cung được xoa dịu, căng thẳng có thể không leo thang trên diện rộng. Còn giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ chiều qua.

Tỷ giá trung tâm hôm nay tăng 2 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ít biến động. Giá USD trên thị trường tự do quay đầu giảm nhanh sau khi tăng mạnh vào hôm qua. Giá USD thế giới hạ nhiệt.

Trên thị trường chứng khoán, ở phiên 12/10, VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp. Chỉ số VN-Index tăng 0,8 điểm, lên 1.151,61 điểm. Tâm điểm trong phiên là cổ phiếu bất động sản khi sắc xanh là chủ đạo, nhất là ở các cổ phiếu vốn hoá trên trung bình.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng vọt, kéo giá vàng SJC trong buổi sáng chính thức vượt ngưỡng 70 triệu đồng/lượng.

Lãi suất ngân hàng đã xuống mức thấp kỷ lục theo niêm yết của các ngân hàng với mức phổ biến từ 5,5-6,5%/năm. Thị trường hôm nay ghi nhận một số ngân hàng có chính sách đặc biệt để hút tiền, thậm chí có nơi lên tới 11%/năm.