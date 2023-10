- Lào Cai sẽ có thêm cửa khẩu quốc tế

Tỉnh Lào Cai sẽ có thêm 2 cặp cửa khẩu quốc tế được mở và nâng cấp. 2 cặp cửa khẩu này đều trên tuyến biên giới Việt Trung, đoạn giáp ranh giữa Lào Cai (Việt Nam) với Vân Nam (Trung Quốc). Đó là cặp cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu và Bản Vược (Bát Xát) - Pả Sa. Hiện, Lào Cai đã có cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu đi vào vận hành (theo VTV).

- Hà Nội bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết, ước tính gần 41.000 tỷ đồng

Để chuẩn bị mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP.Hà Nội đã có giải pháp, chủ động lên phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân. Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết năm 2024 trên địa bàn khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023 (theo Lao Động).

- Đủ điều kiện, chủ đầu tư dự án NƠXH tại TP.HCM chưa vội vay gói 120.000 tỷ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về kết quả triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Trong 6 dự án tại TP.HCM đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chỉ duy nhất một dự án được ngân hàng cam kết cho vay tại thời điểm hiện tại. Dù vậy, chủ đầu tư lại chưa vội. (Xem thêm)

- 'Ngân hàng suốt 25 năm qua không hề thay đổi điều kiện cho vay'

Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê phản ánh, suốt 25 năm qua ngân hàng không có thay đổi nào về điều kiện cho vay. Phó Thống đốc NHNN nói sẽ chỉ đạo các ngân hàng cần mạnh dạn hơn trong cho vay tín chấp. (Xem thêm)

- Hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng qua, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ngoài ra, có 48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động (theo VTV).

- Phó Chủ tịch TX Nghi Sơn lên tiếng trước việc người dân phản ứng xây cảng

Khu vực xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn

Theo Phó Chủ tịch TX Nghi Sơn, xây dựng bến số 3 cảng container Nghi Sơn sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió cho xã Hải Hà, tạo nơi neo đậu tàu thuyền an toàn. Ngư dân vẫn có ngư trường khai thác ven bờ rộng lớn. (Xem thêm)

- SSI của ông Nguyễn Duy Hưng dẫn đầu ngành chứng khoán, con trai bầu Hiển bứt phá

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Duy Hưng dẫn đầu ngành chứng khoán về lợi nhuận. SHS của con trai bầu Hiển ghi nhận cú bứt phá mạnh. Tuy nhiên, thị trường đang diễn biến xấu và gây áp lực không nhỏ lên cổ phiếu ngành. (Xem thêm)

- Loạt công ty nhiệt điện thua lỗ, thủy điện trượt dốc

Hàng loạt công ty phát điện trên sàn chứng khoán công bố kết quả kinh doanh khá tiêu cực với lợi nhuận giảm nhanh, thậm chí một số đơn vị lớn như Nhiệt điện Phả Lại, Nhơn Trạch 2 còn báo cáo lỗ đậm. (Xem thêm)

- Lợi nhuận tuột dốc, công ty tàu cao tốc nói do truyền thông đưa tin chặt chém

CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang vừa công bố doanh thu trong quý III chỉ đạt 91 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 32% về mức 19 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đã bị thu hẹp từ 25% về còn 21%. Công ty tàu cao tốc cho rằng doanh thu và lợi nhuận thụt lùi mạnh trong quý III do hành khách hạn chế đến Phú Quốc và tâm lý sợ du lịch mùa mưa bão và nhất là do... truyền thông đưa tin chặt chém. (Xem thêm)

Giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau 3 phiên tăng liên tiếp. Giá dầu Brent về mức 92 USD/thùng, còn giá dầu WTI xuống mức 88 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đảo chiều giảm nhẹ. Giá vàng trong nước giữ nguyên ở chiều mua vào với trên 70 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 100.000 đồng/lượng.