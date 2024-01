- Phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2024, gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao (305.000 tỷ đồng) (theo VTV).

- Kiểm tra đột xuất, xử nghiêm nếu để ATM thiếu tiền dịp Tết

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-NHNN, yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thống đốc yêu cầu giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xử lý nghiêm trường hợp phòng giao dịch, chi nhánh để ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng trong dịp Tết (theo Người Lao Động).

- Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thông báo loạt tin vui tới hàng triệu nông dân

Trao đổi với báo chí hôm nay về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc mới đây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, hai bên đã bàn bạc và thống nhất được nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ông Nam cho hay, hai bên đã thống nhất hoàn chỉnh bổ sung một số nội dung để ký 3 nghị định: xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên; xuất khẩu cá sấu nuôi; xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đối với sản phẩm rau củ quả, phía nước bạn đồng ý mở cửa thêm các loại trái cây chủ lực của Việt Nam... (Xem thêm)

Thứ trưởng cũng thông tin về việc bạn hàng Trung Quốc cảnh báo chất lượng và mẫu mã sầu riêng Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Huế)

- Casino lớn nhất Quảng Ninh chìm trong thua lỗ

Trong báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa công bố, Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (UPCoM: RIC) - chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long - ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 24.793 tỷ đồng. Nhưng sau khi trừ đi các chi phí, chủ casino duy nhất tại Hạ Long vẫn báo lỗ hơn 18,4 tỷ đồng. Dù đã giảm mạnh so với mức lỗ 24,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022 nhưng đây vẫn là quý thua lỗ thứ 17 liên tiếp của RIC kể từ cuối năm 2019 (theo Tri Thức Trực Tuyến).

- Một doanh nghiệp lãi gần 4 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán trà sữa, đồ ăn trên máy bay

Công ty CP Suất ăn hàng không Nội Bài (mã chứng khoán: NCS) mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 ghi nhận doanh thu thuần gần 167 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Cả năm 2023, NCS đạt doanh thu 613 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ), trong đó riêng doanh thu từ cung cấp suất ăn (đồ ăn, trà sữa) là 525 tỷ đồng (chiếm 85%). Kết quả lãi ròng cả năm 2023 của NCS tăng 772% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 46 tỷ đồng. Như vậy, mỗi tháng doanh nghiệp này lãi hơn 3,8 tỷ đồng (theo Người Lao Động).

- Hạ giá tiếp, du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết giảm gần 12,5 tỷ so với ban đầu

Sau 6 lần đấu giá bất thành, du thuyền FLC Albatross của ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục được BIDV chi nhánh Quy Nhơn (thông qua công ty đấu giá) rao bán lần thứ 7 với mức giá giảm sâu.

Mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần 6, và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần 1 cách đây hơn 1 năm, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu. (Xem thêm)

- Các nước đua nhau dựng ‘rào cản’: Xuất khẩu nông sản ‘ăn xổi’ dễ bị cấm cửa

Không chỉ đưa ra cảnh báo vi phạm, các thị trường xuất khẩu lớn của nông sản Việt còn dựng thêm nhiều “rào cản” với hàng nhập khẩu. Nếu vẫn làm theo kiểu “ăn xổi”, nông sản Việt dễ bị cấm cửa. (Xem thêm)

- Thông qua 2 luật quan trọng, cổ phiếu bất động sản, ngân hàng sẽ 'dậy sóng'?

Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng là tâm điểm thu hút sự quan tâm và đánh giá của giới đầu tư trong tuần qua, khi Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp bất thường của Quốc hội hôm 18/1. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhẹ. Giá dầu Brent về mức 78 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 73 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán ngày 22/1 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 1,36 điểm, lên 1.182,86 điểm. Gây ấn tượng nhất là NVL khi tăng vọt 5,49%. Cổ phiếu thép cũng diễn biến tích cực.

Tỷ giá trung tâm ngày 22/1 ở mức 24.031 đồng/USD, giảm 6 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 22/1 giảm nhẹ, niêm yết cuối phiên ở mức 24.335 đồng/USD (mua vào) và 24.705 đồng/USD (bán ra). Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, tới 200 đồng mỗi USD, kéo giá bán ra vượt 25.000 đồng. Giá USD quốc tế đi xuống.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước vàng SJC giảm mạnh chiều bán ra, trong khi thị trường quốc tế cũng giảm nhẹ. Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư hạn chế bỏ hết vốn vào vàng.

ngân hàng 22/1 ghi nhận thêm loạt nhà băng giảm lãi suất huy động. Có ngân hàng dù đã giảm tới 3 lần từ đầu năm nay nhưng vẫn còn trả lãi suất trên 6% với một số kỳ hạn.