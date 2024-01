Theo công ty đấu giá, phiên đấu giá lần thứ 7 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/1. Trước đó, cả 6 lần tài sản được rao bán nhưng không có khách hàng đặt mua.

Mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần 6, và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần 1 cách đây hơn 1 năm, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu.

Hiện du thuyền này được neo tại bến Sa Kê số 440/6 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Du thuyền FLC Albatross mang biển kiểm soát HN-2014 của CTCP Tập đoàn FLC được đóng mới ở Ba Lan năm 2017, sức chứa 12 người.

Du thuyền được ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) nhập về Việt Nam vào năm 2018. Tài sản này đang thế chấp tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn, đã qua sử dụng, được đưa ra đấu giá để xử lý thu hồi nợ.

Du thuyền có chiều dài thiết kế 16,62 m; chiều dài lớn nhất 21,95 m; chiều rộng thiết kế 4,88 m; chiều rộng lớn nhất 5,25 m; chiều cao mạn 3,15 m; chiều chìm 1,15 m (Mạn khô 2,000 m; Vật liệu vỏ FRP).

Du thuyền FLC Albatross khi chưa bị ngân hàng thu giữ.

Trước đó, du thuyền này được Tập đoàn FLC “biên chế” về Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom, công ty do ông Trịnh Văn Quyết thành lập vào năm 2016 nhằm mục đích quản lý, vận hành hệ thống sân golf và du thuyền của FLC.

Trong đó, FLC Biscom có thêm mảng FLC Yacht Club để khai thác du thuyền FLC Albatross nói trên. Đây cũng là tài sản đáng kể nhất của FLC Yacht.

Khi chưa bị ngân hàng thu giữ, địa bàn hoạt động của FLC Albatross thường là Vịnh Hạ Long hoặc biển Quy Nhơn, những nơi có sân golf của FLC.

Trước đó, vào tháng 9/2022 BIDV Quy Nhơn cũng thu giữ tài sản bảo đảm là siêu xe Rolls-Royce 5 chỗ biển số 30F-187.88 của CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) để xử lý nợ và đấu giá khởi điểm 10 tỷ đồng.

Tháng 4/2023, chiếc xe này đã về tay một người chơi xe ở Đồng Nai tại phiên đấu giá lần thứ 6. Tuy nhiên, mức giá đấu thành công của chiếc Rolls-Royce này không được tiết lộ.

Ngoài chiếc Rolls-Royce nói trên, một chiếc Rolls-Royce khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng từng bị Ngân hàng Phương Đông (OCB) thu giữ để đảm bảo thu hồi nợ đối với khoản vay của Công ty FLC Land.

Chiếc xe này từng được OCB rao bán với giá 28 tỷ đồng, nhưng sau đó đã sang tay cho một showroom ô tô tại Đồng Nai với giá 16,6 tỷ đồng trong lần đấu giá thứ 7 diễn ra vào tháng 5/2023.