- Tới cuối năm 2026, toàn bộ cổ phiếu sẽ tập trung về duy nhất sàn HOSE

Thông tư số 69/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021 đã quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Theo đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì tới cuối năm 2026, toàn bộ cổ phiếu từ sàn HNX và UPCOM sẽ chuyển sang sàn HOSE. Khi đó, HOSE sẽ tập trung vào các sản phẩm cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, còn HNX chú trọng vào thị trường trái phiếu và phái sinh (theo Lao Động).

- Cả trăm doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu

Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa phát hành cho thấy tính đến 22/11, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước. Hoạt động phát hành chậm dần từ tháng 9/2023. Đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng của năm nay, trong đó nhiều nhất là ngành bất động sản (theo Người Lao Động).

- EVN sắp được nhận 2 nhà máy điện khí nước ngoài chuyển giao

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2. Hai nhà máy nhiệt điện khí BOT này do nước ngoài đầu tư sắp đến ngày chuyển giao cho phía Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng 20 năm. EVN được giao tiếp nhận. (Xem thêm)

- Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức có quyết định bất ngờ

Tối 24/11, một ngày sau khi công bố thông tin bất thường về danh sách nhà đầu tư dự kiến cho chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch hội đồng quản trị đột ngột hủy danh sách nhà đầu tư dự tính mua cổ phiếu để cập nhật lại. Lý do HAGL xin hủy nghị quyết đã được thông qua vào giữa tuần này là "do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, xuất hiện sai sót". (Xem thêm)

- Tôm hùm bông 2.000 tỷ khó xuất sang Trung Quốc: Người nuôi kêu cứu khẩn cấp

Tôm hùm bông cho doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng một năm. Thế nhưng, người nuôi đang điêu đứng, kêu cứu khẩn cấp do xuất khẩu sang Trung Quốc ách tắc, vùng nuôi không phù hợp, thời gian kiểm dịch con giống nhập khẩu chưa phù hợp. (Xem thêm)

Ở các vùng nuôi đang tồn đọng khoảng 400 tấn tôm hùm bông do không xuất được sang Trung Quốc (Ảnh: NNVN)

- Đà Nẵng trao loạt chứng nhận đầu tư, tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng

UBND TP. Đà Nẵng vừa trao chứng nhận đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư trong nước (1 dự án tăng vốn đầu tư) và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vừa được cấp phép trên địa bàn thành phố, với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Doanh nghiệp logistics Việt Nam thua kém gì so với 'ông lớn' ngoại?

Thị trường kém khả quan đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ logistics. Tình trạng cạnh tranh để có được đơn hàng trở nên gay gắt hơn. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục suy yếu do chưa tìm được động lực để bứt phá. Giá dầu Brent xuống mức 80 USD/thùng, giá dầu WTI ở mức 75 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 25/11 trên thị trường trong nước tăng mạnh, 300.000 đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra), vượt 72 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng cao, lên trên 2.000 USD/ounce.