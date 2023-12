- Doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

Số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 đạt mức 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lần đầu tiên chạm mức kỷ lục, gần 160.000 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 cao gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Riêng trong quý IV/2023, có đến hơn 41.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022 (theo VTV).

- Bộ Chính trị yêu cầu giải quyết dứt điểm các ngân hàng thương mại yếu kém

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Chính trị yêu cầu có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, các ngân hàng thương mại yếu kém (theo Tuổi Trẻ).

- Doanh nghiệp, người dân được miễn, giảm, gia hạn hơn 193.000 tỷ đồng thuế phí

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền miễn, giảm là khoảng 78,4 nghìn tỷ đồng và số tiền gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng (theo VTC News).

- Sẽ thanh tra nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương

Trong danh sách các đơn vị sẽ bị Thanh tra Bộ Công Thương thanh tra theo kế hoạch trong năm 2024 có Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bác TKV - CTCP, hai đơn vị thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam cùng 2 trường đại học, cao đẳng và Cục Quản lý thị trường TP.HCM (theo Tiền Phong).

- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng bất ngờ tăng vọt

Lãi suất liên ngân hàng liên tục tăng trong những phiên gần đây. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính, chiếm khoảng 90% doanh số giao dịch) trong phiên 25/12 đã tăng vọt lên 0,74%/năm từ mức 0,25%/năm ghi nhận vào cuối tuần trước (theo An Ninh Tiền Tệ).

- Xử lý thế nào với loạt dự án điện mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm?

Những sai phạm liên quan đến hàng chục dự án điện gió, điện mặt trời đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. Giờ đây, xử lý sau thanh tra với các dự án này như thế nào là điều đang được quan tâm.

- Bầu Đức bán bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai

Doanh nghiệp của Bầu Đức quyết định bán Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục tái cấu trúc nợ, thực hiện cam kết sạch nợ trong vài năm tới. Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL được thành lập năm 2011, tại thành phố Pleilu (Gia Lai) với vốn đầu tư ban đầu là 250 tỷ đồng.

- Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII - tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

- Biệt thự của đại gia ế 2 năm, ngân hàng bất ngờ tăng giá gấp đôi

Biệt thự của đại gia hóa chất bất ngờ được Vietcombank rao bán với giá khởi điểm trên 63 tỷ đồng. Trong khi đó, cách đây 2 năm, căn biệt thự này có giá rao bán chỉ 35 tỷ đồng mà vẫn ế ẩm.

- Đại gia bất động sản, 'bà chủ' ngân hàng gom thêm cổ phiếu

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Đất Xanh muốn mua thêm 17,5 triệu cổ phiếu Đất Xanh. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch SeABank, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB.

- Giá vàng tăng vượt 80 triệu đồng/lượng: Như đấu giá, chuyên gia dự báo bất ngờ

Giá vàng trong nước liên tục được các công ty vàng bạc đá quý điều chỉnh lập đỉnh mới. Ngỡ ngàng với tốc độ tăng của giá vàng trong nước, nhất là vàng SJC, chuyên gia đánh giá đây là "mức giá kỳ cục, gần như đấu giá".

- Giá ‘vàng đen’ tiếp đà tăng mạnh, Việt Nam xuất khẩu 255.700 tấn

Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu 'vàng đen' lớn nhất thế giới khi chiếm 60% thị phần. Giá mặt hàng này tiếp tục tăng mạnh, kỳ vọng thời hoàng kim sẽ trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế hạ nhiệt sau khi tăng mạnh vào phiên trước. Giá dầu Brent vẫn giữ được mốc quan trọng 80 USD/thùng.

Giá vàng SJC hôm nay quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng, còn 79,5 triệu đồng/lượng, sau khi tăng 1 triệu đồng vào buổi sáng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhưng không nhiều.

Thị trường chứng khoán ngày 27/12 ghi nhận chỉ số VN-Index giảm 0,26 điểm, xuống 1.121,99 điểm. Nhìn chung cổ phiếu các ngành giao dịch rất ảm đạm. "Ngôi sao" hiếm có là HNG khi ghi nhận mức tăng kịch trần.

Tỷ giá trung tâm ngày 27/12 ở mức 23.885 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 27/12 tăngnhẹ, niêm yết cuối phiên ở mức 24.110 đồng/USD (mua vào) và 24.480 đồng/USD (bán ra). Giá USD thế giới đi xuống.

Lãi suất ngân hàng 27/12 ghi nhận nhà băng trong nhóm Big4 giảm tới 3 lần trong một tháng dù lãi suất tưởng chừng như đã chạm đáy. Cuộc đua giảm lãi suất của nhóm “tứ đại gia” có vẻ chưa đến hồi kết.