- Dừa tươi sắp có 'visa' xuất Trung Quốc

Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cho biết đang đàm phán với Trung Quốc để thúc đẩy mở cửa cho dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và một số hoa quả có múi. Tín hiệu mở cửa trong năm 2024 rất tích cực (theo Tiền Phong).

- Chủ tịch một tập đoàn tại Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức - do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thiên Minh Đức bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì công ty này không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo thông báo tiền thuế nợ ngày 12/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An với số tiền bị cưỡng chế là hơn 728,5 tỷ đồng (theo Tiền Phong).

- Ngân hàng chi hàng nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Hàng nghìn tỷ đồng đã được các ngân hàng chi ra để mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng cuối năm. Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng trong số trên cũng vừa công bố phát thành công hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu (theo VTV).

- Du lịch Tết: Khách lũ lượt đi nước ngoài, sát ngày mới chốt

Đông đảo du khách vẫn lựa chọn đi nước ngoài dịp Tết Dương lịch 2024. Xu hướng hiện nay là thay vì đặt sớm dịch vụ, đến sát kỳ nghỉ Tết khách mới chốt đi du lịch.

Nhiều du khách Việt Nam chọn đi Trung Quốc săn tuyết bằng đường bộ với giá hợp lý (Ảnh: Phạm Minh Tú)

- Bộ Xây dựng bán cổ phiếu doanh nghiệp với giá gấp 3 thị trường

Bộ Xây dựng đã đấu giá thành công hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG của Tổng CTCP Sông Hồng với giá 10.500 đồng/đơn vị cho một tổ chức và một cá nhân trong nước, thu về 139 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên thị trường, cổ phiếu SHG đã tăng hết biên độ tại phiên 22/12 lên 3.100 đồng/đơn vị. Như vậy, mức giá của thương vụ này cao hơn 3 lần giá thị trường (theo Tri Thức Trực Tuyến).

- Doanh nghiệp ở Hưng Yên thưởng Tết mức cao nhất là 300 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, đến thời điểm này, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của địa phương là Công ty cổ phần tập đoàn Merap, doanh nghiệp sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Nhờ có kết quả kinh doanh ổn định nên Công ty đã quyết định dự kiến thưởng cho người lao động ở mức cao nhất là 300 triệu đồng, một số vị trí làm việc còn lại sẽ có mức thưởng Tết khá.

- Đồng Nai phát hiện 3 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận 700 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT

3 doanh nghiệp bị phát hiện có dấu hiệu gian lận 700 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT là Công ty LiOA Đồng Nai (thiết bị điện), T.P.G (nông sản) và M.V (hạt nhựa, dây nhựa). Thông tin trên được ông Nguyễn Toàn Thắng, cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, thông tin tại hội nghị tổng kết công tác thuế được Tổng cục Thuế tổ chức mới đây (theo Tuổi Trẻ).

- Lãi suất huy động thấp lịch sử, 'cuộc đua' chưa có hồi kết

Lãi suất tiền gửi tại 4 ông lớn ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV thời gian qua liên tục giảm, xuống mức thấp chưa từng có. Chuyên gia cho rằng, vẫn còn nhiều dư địa để các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động.

- Giá vàng lên 77 triệu đồng/lượng, nhiều người tiếc vì bán sớm, nhăm nhe mua lại

Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng trong liên tiếp lập đỉnh mới, vượt 77 triệu đồng/lượng. Nhiều khách hàng tiếc hùi hụi vì vội chốt lời sớm.

- Giá vàng kỷ lục 77 triệu, có nên ‘ôm’ 4 tỷ tiền dưỡng già đi mua vàng?

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh, vọt lên gần 77 triệu đồng/lượng. Chị Minh băn khoăn có nên "ôm" hết 4 tỷ đồng tiền dưỡng già đi mua vàng lúc này hay không.

Giá vàng hôm nay 24/12 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng tiếp theo trước khi kết thúc năm 2023. Giá vàng trong nước sau khi lập đỉnh lịch sử, ổn định ở mức cao.