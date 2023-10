- Tổ hợp hóa dầu trị giá hơn 5 tỷ USD sắp vận hành chạy thử

Sáng 30/10, Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP) - chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn - cho biết bắt đầu từ tháng 11/2023, toàn bộ tổ hợp này sẽ vận hành chạy thử. Dự kiến sang đầu năm 2024 sẽ vận hành thương mại. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng mức đầu tư 5,1 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn hạt nhựa mỗi năm. Đây là nguyên liệu đầu vào để sản xuất nhiều sản phẩm nhựa dùng trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày (theo Tuổi Trẻ).

- Doanh nghiệp đầu mối phải có báo cáo kiểm toán Quỹ bình ổn xăng dầu

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 của Bộ Công Thương bổ sung các điều kiện để "siết" quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Theo đó, định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 15/8 và ngày 15/2 hàng năm), doanh nghiệp đầu mối gửi báo cáo kiểm toán độc lập về Quỹ BOG cho Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. (Xem thêm)

- Đề xuất người làm bán thời gian cũng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

“Lao động được thuê làm việc bán thời gian, làm theo giờ, nhưng hưởng mức lương hằng tháng bằng một nửa lương tối thiểu vùng 1 sẽ thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó người làm thuê đóng một phần, người đi thuê phải đóng một phần”. Đề xuất này đã được đưa vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong vài ngày tới (theo Tiền Phong).

- Vận tải biển tăng trưởng trở lại

Thời điểm cuối năm, dù vận tải biển còn gặp nhiều khó khăn song có nhiều tín hiệu cho thấy thị trường vận tải biển đang dần khởi sắc. Theo Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), 10 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đang có chiều hướng thay đổi tích cực. Theo đó, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 624,559 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022 (theo Báo Chính Phủ).

- Hai cựu Chủ tịch SCB bị truy nã

Hai đối tượng bị truy nã là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an cho biết có 7 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đó là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành. (Xem thêm)

- Ông Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách tỷ phú USD

Vào cuối tuần qua, Forbes đã không còn cập nhật tài sản theo thời gian thực của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group. Như vậy, tài sản của ông Quang không còn đạt được mức 1 tỷ USD trở lên. Túi tiền của nhiều đại gia Việt cũng giảm mạnh trong đợt thị trường chứng khoán biến động mạnh vừa qua. (Xem thêm)

- Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục thua lỗ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã: HNG) do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 với doanh thu 160 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cao hơn doanh thu nên công ty lỗ gộp 100 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 182 tỷ quý III/2022. Đây là quý lỗ thứ 10 liên tiếp, với lũy kế vượt mức 7.400 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Novaland bất ngờ báo lãi

Trong quý III, Tập đoàn Novaland đạt doanh thu hợp nhất hơn 1.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm nay, Novaland lỗ gần 960 tỷ đồng (theo Tiền Phong).

- Giá lợn hơi quay đầu sụt giảm, nhiều nơi về ngưỡng 50.000 đồng/kg

Sau một số phiên tăng lên, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm sâu ở một số địa phương. Tính đến 15h ngày 30/10, giá lợn hơi giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 50.000-52.000 đồng/kg (theo Lao Động).

Giá xăng dầu hôm nay 30/10 trên thị trường thế giới đi xuống theo đà giảm của tuần trước. Giá dầu Brent đã trượt nhanh khỏi mốc 90 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm nhẹ do tác động từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao. Giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 250.000 đồng/lượng.

Thị trường chứng khoán phiên 30/10 ghi nhận chỉ số VN-Index lao dốc, giảm 18,22 điểm, xuống 1.042,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt chưa đến 9.000 tỷ đồng, là mức thấp mới kể từ khi VN-Index đạt đỉnh 1.245 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày 30/10 giảm 10 đồng. Giá USD ở các ngân hàng thương mại hôm nay giảm khá mạnh. Giá USD thế giới cũng đi xuống.

Lãi suất ngân hàng ngày 30/10 ghi nhận thêm một ngân hàng giảm, là Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), trong đó các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đồng loạt giảm lãi huy động về dưới mức 6%/năm. Theo thống kê từ đầu tháng 10, đã có 25 ngân hàng giảm lãi suất huy động.