- Đại gia liên quan Vạn Thịnh Phát bị xử phạt, tài khoản bị phong tỏa

Công ty cổ phần Bông Sen - doanh nghiệp nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát - vừa bị Ủy ban Chứng khoán phạt tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Mới đây, Bông Sen công bố thông tin về lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn dự kiến vào 15/10/2026, lãi suất 10,5%/năm. Công ty chậm thanh toán hơn 668 tỷ đồng bao gồm lãi vay 150,5 tỷ đồng và lãi phạt 517,8 tỷ đồng, lý do là tài khoản công ty bị phong tỏa. Cơ quan điều tra đang làm việc về các nội dung trái phiếu, trong đó có trái phiếu của Bông Sen (theo Dân Trí).

- Học phí, giá gạo đẩy CPI tăng nhẹ

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy, CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân CPI tăng trong tháng 10, theo Tổng cục Thống kê, là do chi phí giáo dục và giá gạo tăng. Bình quân 10 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,2%). (Xem thêm)

- Gần 132.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2023, cả nước có hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Tính chung 10 tháng năm 2023, cả nước có 131,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký gần 1.212,6 nghìn tỉ đồng. Tổng số lao động đăng ký là 880 nghìn lao động. 10 tháng qua tăng 4,7% về số doanh nghiệp, giảm 12,1% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước (theo Lao Động).

- Đã có gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2023 đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch Covid-19). Khách đến Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ châu Á với hơn 7,7 triệu lượt người, tiếp đó là khách đến từ châu Âu đạt hơn 1,2 triệu lượt người và khách đến từ châu Mỹ đạt 747 nghìn lượt người (theo VTC News).

Đã có gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam (Ảnh: halongbaytours)

- Khách Hàn Quốc, Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng mạnh

Trong 10 tháng đầu năm nay, số lượng khách quốc tế đến du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm phần lớn tổng số khách quốc tế đến địa phương này (theo Tiền Phong).

- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm phiên thứ hai liên tiếp, xuống dưới 2%

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm 90% giá trị giao dịch) trong phiên 26/10 đã giảm về còn 1,89% từ mức 2,72% ghi nhận vào phiên trước đó (25/10). Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của lãi suất qua đêm, sau khi tăng tăng mạnh vào đầu tuần và chạm mức 2,82% trong phiên 24/10. Dù đã hạ nhiệt đáng kể, lãi suất qua đêm liên ngân hàng vẫn gấp khoảng 10 lần so với cuối tháng 9 và cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới 1 tháng của các ngân hàng (0,1-0,5%/năm) (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Đại gia thép bứt phá lãi nghìn tỷ, doanh nghiệp nhỏ hụt hơi

Ngành thép đứng trước khả năng phục hồi bùng nổ vào năm 2024 nhưng kết quả kinh doanh phân hóa mạnh trong quý III/2023. Một số doanh nghiệp lãi lớn nghìn tỷ nhưng đa số các doanh nghiệp nhỏ đuối sức và thua lỗ. Tới thời điểm hiện tại đa số doanh nghiệp ngành thép vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhóm gặp khó nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chi phí đầu vào còn lớn, chi phí tài chính cao, tỷ giá biến động, trong khi giá bán ra ở mức thấp… là áp lực đối với các doanh nghiệp trong ngành. (Xem thêm)

- ‘Vua trái cây Việt Nam’: Sốt giá chưa từng có, lập kỷ lục lịch sử 1,63 tỷ USD

Sầu riêng có một năm sốt giá chưa từng có, giúp nông dân thu lãi tiền tỷ trên 1ha. Kim ngạch xuất khẩu của “vua trái cây” cũng xô đổ các kỷ lục khi thu về 1,63 tỷ USD chỉ trong 9 tháng năm 2023. Những ngày này, sầu riêng ở Tây Nam Bộ được thu mua xô tại vườn với giá 90.000-100.000 đồng/kg tuỳ loại. Thương lái tranh nhau vào tận vườn gom mua sầu riêng, nguồn hàng không đủ để phục vụ xuất khẩu. (Xem thêm)

Giá vàng trên thị trường thế giới phiên cuối tuần lên mức cao nhất kể từ tháng 5. Giá vàng tăng cao khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Trong khi đó, giá vàng trong nước chạm mức 71 triệu đồng/lượng.