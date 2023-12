- Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng tăng cung vàng SJC ra thị trường

Trao đổi với báo chí ngày 29/12, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - khẳng định NHNN luôn theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, sẵn sàng có giải pháp can thiệp như tăng cung vàng SJC để bình ổn thị trường, nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ông Tuấn, nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC liên tục tăng cao thời gian qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà biến động tăng của giá vàng thế giới. (Xem thêm)

- Thủ tướng giao hai bộ điều hành giá xăng dầu sát diễn biến thế giới

Ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính công bố, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước. (Xem thêm)

- Thủ tướng yêu cầu ngân hàng cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng nhu cầu vốn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngân hàng đáp ứng nhu cầu về giao dịch, thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2023 và dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024. Đó là nội dung công điện mà Thủ tướng vừa ký ngày 29/12 gửi Thống đốc NHNN về bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng (theo Người Lao Động).

- 230.200 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/12, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn là 230.200 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cả năm 2022. Trong nhóm doanh nghiệp mua lại nhiều nhất, ngoài ngân hàng (49%), bất động sản và xây dựng lần lượt 14% và 13% (theo An Ninh Tiền Tệ).

- Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi năm 2025: Nghìn tỷ USD đang đợi

Dòng vốn ngoại có thể đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu được nâng lên hạng mới nổi.

Việc lỡ hẹn với nâng hạng thị trường trong năm 2023 cũng là một trong những nguyên nhân khiến khối ngoại chưa mặn mà với chứng khoán Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi. (Xem thêm)

- Kho bạc, ngân hàng vẫn hoạt động cuối tuần, đến hết 31/12

Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng phối hợp thu ngân sách Nhà nước sẽ vẫn làm việc trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12 để tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách (theo Chinhphu.vn).

- TP.HCM có Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

Sáng 30/12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Như vậy, TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước có một đơn vị hành chính cấp sở phụ trách công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được thành lập để thay thế Ban An toàn thực phẩm đã hoạt động 7 năm qua (theo Tuổi Trẻ).

- Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp ngân sách 820 triệu USD

Ngày 30/12, thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, kết thúc năm 2023 đơn vị này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Năm 2023, doanh thu thuần của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 6,4 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước khoảng 820 triệu USD (theo Thanh Niên).

- Một năm trúng đậm chưa từng có, hàng chục nghìn 'nông dân thành tỷ phú'

Giá các loại nông sản đua nhau lập kỷ lục lịch sử trong năm 2023. Nhờ đó, hàng chục nghìn hộ nông dân trồng sầu riêng thành "tỷ phú" khi thu về tiền tỷ. Thu nhập của người trồng lúa và cà phê ở nước ta cũng tăng gấp đôi. (Xem thêm)

- Ông Trịnh Văn Chiến bị khởi tố, điểm danh các dự án 'ồn ào' của Sông Mã

Công ty CP Sông Mã là chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức ở Thanh Hóa bị kỷ luật, khởi tố, trong đó có ông Trịnh Văn Chiến - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ngoài Hạc Thành Tower, Công ty Sông Mã còn sở hữu nhiều dự án "đình đám" tại Thanh Hóa. (Xem thêm)

Giá vàng hôm nay 30/12/2023 trong nước vàng SJC bất ngờ tăng 1,5 triệu đồng vào cuối buổi chiều, đưa giá vàng lên trở lại mốc 74 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa mua và bán còn 3 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 30/12/2023 trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên. Giá dầu Brent tăng lên mức 77 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 72 USD/thùng.