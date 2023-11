- Bộ Công Thương: Đang có bù chéo khi giá điện cho sản xuất thấp hơn chi phí

Bất cập trong giá điện được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu tại báo cáo vừa gửi Quốc hội, giải trình bổ sung chất vấn theo yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội. Bộ này cho biết, gần đây, do có sự thay đổi về cơ cấu sử dụng điện nên giá bán cho nhóm khách hàng không phản ánh kịp thời chi phí sản xuất. Chẳng hạn, giá bán cho nhóm khách hàng sản xuất đang thấp hơn chi phí, ảnh hưởng tới mục tiêu sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Thực tế này cho thấy vẫn tồn tại việc bù chéo giữa các nhóm khách hàng sử dụng điện ở các mức độ khác nhau

27 địa phương đề nghị trả lại vốn vay lại

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 31/8, có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vốn vay lại năm 2023 với tổng số tiền đề nghị giảm là hơn 5.565 tỷ đồng. Nguyên nhân đề nghị giảm kế hoạch vốn vay lại là do nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư như chưa ký hiệp định vay, hiệp định chưa có hiệu lực hoặc đang điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án gặp vướng mắc như giải phóng mặt bằng, đấu thầu... nên không giải ngân được hết kế hoạch vốn cũng được nhiều địa phương đề nghị giảm vốn vay lại

- Bộ Tài chính thúc giải ngân nhanh vốn đầu tư tại một số tỉnh

Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng vừa có cuộc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đồng Nai. Báo cáo cho thấy, tính đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ giải ngân của cả 3 địa phương trên đều đạt thấp hơn mức trung bình của cả nước (hết tháng 9/2023, cả nước giải ngân được 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương đánh giá, cân nhắc khả năng giải ngân trong quý IV năm 2023 để có các phương án tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã đề ra

- Bị mở thủ tục phá sản, đại gia phố núi vẫn cho vay nghìn tỷ

Giữa lúc bị toà án yêu cầu mở thủ tục phá sản, đại gia phố núi Đức Long Gia Lai vẫn ghi nhận khoản cho vay lên tới nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý III/2023, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) ghi nhận 289 tỷ đồng doanh thu thuần và 15,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đại gia phố núi có khoản phải thu về cho vay trong ngắn hạn lên tới 1.025 tỷ đồng, trong đó có khoản thu về cho vay ngắn hạn 145 tỷ đồng đối với ông Huỳnh Quốc Bình. Khoản thu về cho vay dài hạn là 1.298 tỷ đồng.

- Đặng Khắc Vỹ - ông chủ kín tiếng ngân hàng Việt thuộc top lợi nhuận cao nhất

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch VIB. (Ảnh: DV)

Nhiều đại gia Việt khởi nghiệp từ Đông Âu khi về nước kinh doanh trở thành tỷ phú USD, liên tục xuất hiện trên truyền thông. Số khác cũng rất giàu có và kín tiếng. Ông Đặng Khắc Vỹ là một người như vậy. Hiện ông nắm giữ hơn 4,9% vốn của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), trong khi vợ nắm hơn 4,9%.

- Giá gạo Việt lập đỉnh lịch sử, lợi nhuận 'ông lớn' vẫn lao dốc

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt lên mức 653 USD/tấn, lập đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, trong giai đoạn sốt giá gạo, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong ngành lại đồng loạt báo giảm mạnh lợi nhuận. Tính đến hết tháng 9, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG), lợi nhuận đạt vỏn vẹn 20 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lũy kế 9 tháng năm 2023, Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.479 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ song lợi nhuận chỉ đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

- Bộ Công Thương sắp nhận 4.900 tỷ đồng từ doanh nghiệp 'gà đẻ trứng vàng'

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) vừa công bố nghị quyết chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 41,869% (mỗi cổ phiếu sẽ nhận 4.186,9 đồng). Theo danh sách cổ đông, Bộ Công Thương đang nắm giữ 1,175 tỷ cổ phiếu VEAM, tỷ lệ 88,47%. Như vậy, Bộ Công Thương sẽ nhận hơn 4.900 tỷ đồng cổ tức từ VEAM.

- Mỹ ôn hòa hơn, tỷ giá hạ nhiệt, chứng khoán Việt Nam hưởng lợi

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngưng lao dốc và đã có phiên tăng bứt phá trở lại sau khi Mỹ có chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Thị trường tài chính thế giới cũng ổn định trở lại. Đồng USD giảm nhanh và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt.

- Sếp lớn HoSE bất ngờ nghỉ việc để đi du học

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố Quyết định số 66/QĐ-CT về việc ông Nguyễn Vũ Quang Trung thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc HoSE để đi học có thời hạn ở nước ngoài. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/11. Với sự vắng mặt của ông Trung, sở giao dịch chứng khoán lớn nhất cả nước (HoSE) hiện chỉ còn 2 thành viên trong ban điều hành là bà Trần Anh Đào và bà Ngô Viết Hoàng Giao.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt. Xung đột ở Trung Đông có thể đẩy giá vàng lên mức cao nhất.