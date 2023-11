- Gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn là 68.719 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 205.867 tỷ đồng, với 25 đợt phát hành ra công chúng và 169 đợt phát hành riêng lẻ (theo Lao Động).

- Nhiều sân bay miền Tây ế khách

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết tổng sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nội địa trong chín tháng đầu năm nay tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng nhiều sân bay miền Tây lâm vào tình trạng vắng khách mùa thấp điểm. Trước tình trạng này, các địa phương thừa nhận không thể chỉ trông chờ vào mùa cao điểm du lịch như hiện nay mà cần tính tới giải pháp căn cơ và lâu dài hơn (theo Tuổi Trẻ).

- Lãi suất Mỹ dừng tăng, vốn ngoại sẽ ngừng rút, đảo chiều mua ròng?

Ngân hàng Trung ương Mỹ vừa có một chính sách khá ôn hòa, dừng tăng lãi suất, nhằm hướng kinh tế đến một cú hạ cánh mềm. Dự báo vốn ngoại sẽ ngừng rút khỏi thị trường chứng khoán Việt, đảo chiều mua ròng. (Xem thêm)

- Việt Nam tiêu thụ gần 12 tấn vàng trong quý III

Hội đồng vàng Thế giới (World Gold Council - WGC) cho biết, nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam duy trì ổn định trong quý III/2023 đạt 11,9 tấn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, từ 3,5 tấn trong quý III/2022 xuống còn 3 tấn trong quý III/2023 nhưng được bù đắp bởi sự tăng trưởng nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng, với mức chênh lệch 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý III/2022 lên 8,8 tấn trong quý III/2023 (theo Báo Đầu Tư).

- Nhập khẩu nhiên liệu ngày càng nhiều, sức ép lên giá điện

Nhu cầu nhập khẩu than cho phát điện ngày càng lớn. (Ảnh: Lương Bằng)

2 năm nay, trước những biến động mạnh của giá than, dầu, khí, hàng loạt quốc gia trên thế giới đã phải đối mặt với tình trạng giá điện tăng cao. Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy này. Đó là lý do khiến giá thành sản xuất điện năm 2023 được ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh. Nói cách khác, giá mua vào cao hơn giá điện bán ra. (Xem thêm)

- Thêm một lãnh đạo cấp cao của PG Bank xin nghỉ việc

Trong thời gian gần đây, bộ máy thượng tầng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) có nhiều xáo động, sau khi cổ đông lớn Petrolimex thoái toàn bộ vốn góp tại đây và có sự tham gia của các cổ đông mới. PG Bank vừa công bố đơn xin từ nhiệm kiêm đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Công nghệ Thông tin (theo Nhịp Sống Thị Trường).

- Đón khách Tây, công ty Hoa hậu Ngọc Hân làm lãnh đạo thu trăm tỷ

Theo BCTC quý III/2023 của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT), doanh thu thuần đạt 106 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty hợp nhất quý III/2023 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Ninh Vân Bay cho rằng do công ty tập trung đẩy mạnh quảng bá với khách hàng nước ngoài, chiến lược này kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. (Xem thêm)

- Rau quả thu về 4,91 tỷ USD, xuất siêu ngành nông nghiệp tăng mạnh

Tính đến hết tháng 10 năm nay, nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cụ thể, nhóm hàng rau quả thu về 4,91 tỷ USD, tăng 78,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao nhất trong lịch sử ngành hàng rau quả. Thặng dư thương mại ngành nông nghiệp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. (Xem thêm)

- Giá vàng tiến sát 71 triệu đồng, tiệm vàng vắng hoe giữa cao điểm mùa cưới

Dù biến động tăng, giảm mạnh những ngày qua nhưng giá vàng miếng SJC trong nước vẫn tiến sát ngưỡng 71 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng không sôi động. (Xem thêm)

- Khô đậu tương đột ngột tăng vọt

Đi ngược chiều với xu hướng suy yếu chung của nhóm nông sản, giá khô đậu tương nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng hơn ba tuần qua và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), có phiên giá mặt hàng này tăng hơn 3%. Việt Nam đứng thứ 2, chỉ sau Mỹ, về khối lượng nhập khẩu khô đậu tương hàng năm (theo Báo Tin Tức).

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đảo chiều đi lên sau khi giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần vào hôm trước. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng tăng, giá dầu giảm từ chiều qua.

Thị trường chứng khoán ngày 2/11 có một phiên bùng nổ sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin tích cực đến từ thị trường tài chính thế giới. Dù VN-Index tăng rất mạnh, tới hơn 35 điểm, nhưng thanh khoản khớp lệnh chỉ ngang mức trung bình 1 tháng gần đây.

Tỷ giá trung tâm ngày 2/11 tăng 10 đồng. Giá USD ở các ngân hàng thương mại hôm nay tăng nhẹ. Giá USD thế giới đi xuống.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chỉ giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Giá vàng trong nước đến chiều lao dốc, giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận trường hợp đầu tiên giảm lãi suất trong tháng 11, đó là Sacombank. Việc duy nhất chỉ có một ngân hàng giảm lãi suất trong hai ngày đầu tiên của tháng 11 cho thấy lãi suất huy động gần như đã xác lập đáy.