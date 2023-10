PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (phải) tặng ông Trần Thanh Lâm cuốn lịch "Đất nước nhìn từ biển".

Đến thăm và chúc mừng NXB Chính trị quốc gia Sự thật, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, người lao động - những người đã và đang đóng góp trí tuệ, sức lực phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, từ nhiều năm qua, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Tuyên giáo Trung ương đã có mối quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ. Nhiều ấn phẩm có giá trị lần lượt được ra mắt nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc.

Đánh giá cao những kết quả mà NXB Chính trị quốc gia Sự thật đạt được trong việc đổi mới phương thức xuất bản đáp ứng nhu cầu của thời đại mới, ông Trần Thanh Lâm tin tưởng NXB sẽ không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xuất bản, để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả.

Ông Trần Thanh Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng cho đại diện NXB Chính trị quốc gia Sự thật - PGS.TS. Vũ Trọng Lâm.

Bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, những kết quả mà NXB đạt được thời gian qua gắn liền với sự chỉ đạo sát sao, phối hợp kịp thời của các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thời gian tới, NXB Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác kế hoạch đề tài sách cũng như phối hợp quảng bá sâu rộng nội dung, giá trị của các ấn phẩm Nhà nước đặt hàng đến đông đảo bạn đọc.

Ông Trần Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Phát biểu khi đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm khẳng định: Trong 71 năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến khối báo chí xuất bản, nhất là trong văn kiện Đại hội 13 xác định xây dựng đội ngũ làm xuất bản chuyên nghiệp, tinh gọn, hiện đại.

Với tinh thần ấy, các NXB nói chung và NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam nói riêng cần quyết tâm đổi mới sáng tạo, nắm bắt thị trường, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Có những mô hình hay, tham gia vào xuất bản điện tử, chuyển đổi số và đổi mới cập nhật nhu cầu của độc giả. Với bước phát triển mới, NXB cần năng động nhưng vẫn giữ vững được định hướng chính trị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam cần làm tốt việc quản lý nội dung, con người, tài chính; tăng cường đoàn kết nội bộ, công tác đối ngoại; đầu tư đào tạo, hiện đại hóa, điện tử hóa; quan tâm đến sách lịch sử, văn hóa, truyền thống; tìm kiếm phương thức hợp tác…

Mặc dù công tác xuất bản, in và phát hành còn nhiều khó khăn nhưng ông Trần Thanh Lâm tin tưởng với lực lượng hiện nay và tinh thần cầu tiến NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam sẽ vượt qua để đạt những mục tiêu và yêu cầu của Đảng và Nhà nước đặt ra.

Bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Quang Minh, Giám đốc NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam chia sẻ: Trong năm qua, NXB đã thực hiện tốt các nhiệm vụ biên tập xuất bản, in và phát hành bản đồ, sách tài liệu chuyên ngành về tài nguyên và môi trường có chất lượng; phục vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo, nhu cầu xã hội và nâng cao dân trí. NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam luôn xác định rõ nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh thổ trên các xuất bản phẩm.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng NXB Kim Đồng, Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa (phải) tặng sách cho ông Tống Văn Thanh.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản khẳng định, NXB Kim Đồng là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản, có nhiều đổi mới, tầm nhìn, tư duy, sự đoàn kết, tạo ra kết quả ấn tượng. Nếu được chọn một trong những mô hình, điểm sáng của ngành xuất bản thì khó có đơn vị nào nổi bật hơn NXB Kim Đồng. Những định hướng đúng đắn thông qua sách của NXB Kim Đồng góp phần hun đúc lòng yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Ông Tống Văn Thanh chúc NXB Kim Đồng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thành tích đã đạt được; tiếp tục thể hiện những dấu ấn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của NXB và Trung ương Đoàn đề ra.

Giám đốc NXB Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa khẳng định đây là tình cảm, sự động viên quý báu của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tập thể cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Ông Nghĩa chia sẻ, ban đầu NXB Kim Đồng xuất bản chủ yếu là sách văn học, phục vụ độc giả thiếu nhi từ 6-15 tuổi, đến nay đơn vị đã nới rộng biên độ sang độ tuổi từ 18-24 tuổi với nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau. 5 năm gần đây, NXB Kim Đồng cho ra đời khoảng 2.500 đầu sách, với hơn 1.000 đầu sách mới. Sách của NXB Kim Đồng luôn được bạn đọc nhỏ tuổi và các bậc phụ huynh đón nhận; khẳng định được vị thế là NXB lớn nhất của thiếu nhi Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của ngành xuất bản và vững vàng hội nhập quốc tế.

Ông Nghĩa cũng mong rằng trong thời gian tới, NXB Kim Đồng sẽ nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản để nâng cao chất lượng các ấn phẩm, góp phần hiệu quả vào công tác giáo dục thế hệ măng non của đất nước.

Ông Tống Văn Thanh tới thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Đến thăm Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam, ông Tống Văn Thanh gửi lời chúc mừng đến những người làm xuất bản, in và phát hành; chúc ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam ngày càng phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng, trách nhiệm cũng như vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Những năm qua, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoạt động tích cực, góp phần xây dựng một nền xuất bản mạnh. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam sẽ cùng hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ trong công tác chuyển đổi số và tuyên truyền", ông Tống Văn Thanh khẳng định.

Ông Tống Văn Thanh tặng lẵng hoa cho PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Cục xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Ban Tuyên giáo Trung ương để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó.