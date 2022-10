Bằng Kiều: 'Mẹ là người thầy, người đồng hành tri kỷ của tôi'

Người tình in concert 2 - Bằng Kiều Ft Người tình là dự án âm nhạc đặc biệt được lên kế hoạch và chuẩn bị một cách công phu và tâm huyết nhất của Bằng Kiều. Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 20/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội như lời chúc tới một nửa thế giới vào đúng ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Ca sĩ Bằng Kiều.

Bằng Kiều chia sẻ, anh là người luôn yêu thương, trân trọng phụ nữ, biết ơn những hy sinh âm thầm của họ. Khi được hỏi, ai là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, Bằng Kiều không chút do dự: “Tất nhiên là mẹ. Chữ hiếu là điều mà ai cũng nói được nhưng để làm thì rất khó. Tôi luôn ghi nó trong tâm hồn của mình. Các cụ dạy: Bất hiếu bất thành nhân. Nếu không có hiếu thì giỏi giang đến bao nhiêu cũng chưa thành người. Tôi cố gắng lúc nào cũng để chữ hiếu lên đầu, điều đó như một tôn chỉ trong cuộc sống của mình”.

Bằng Kiều là con út trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ Bằng Kiều là nghệ sĩ cải lương và chèo Lưu Nga. Cha anh là bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi, ngoài công việc ở bệnh viện, ông tham gia nghệ thuật rất hăng say. Gia đình là cái nôi ươm mầm nghệ thuật cho Bằng Kiều. “Tôi may mắn có người thân sinh ra mình là nghệ sĩ, những điều tôi thừa hưởng được về tài năng, giọng hát đều là từ bố mẹ. Bố tôi là bác sĩ đồng thời là một nghệ sĩ nghiệp dư, cũng ảnh hưởng nhiều tới tôi nhưng mẹ tôi chiếm phần nhiều vì mẹ tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mẹ luôn đồng hành với tôi từ nhỏ tới bây giờ, trong cuộc sống tới sự nghiệp. Bà cũng là khán giả khó tính nhất, đi xem, ‘soi’ con ngày hôm nay được gì, chưa được gì. Tôi thấy mình may mắn khi có mẹ là một người thầy, người tri kỷ đồng hành suốt bao năm qua”, Bằng Kiều tự hào.

Tuy khác biệt về thế hệ nhưng hai mẹ con Bằng Kiều rất ăn ý, chưa lần nào xảy ra mâu thuẫn về cách nhìn. Bằng Kiều bảo: “Mẹ tôi là nghệ sĩ nên những góp ý của mẹ đều theo những góc nhìn chuyên môn, rất dễ chịu. Mẹ tôi rất hiện đại, bà để ý về nghệ sĩ trẻ nhiều nên với tâm thế nghệ sĩ tiếp thu rất nhanh, văn minh, không xung đột nhiều. Tất nhiên những góp ý của mẹ tôi sẽ tiếp nhận ngay, sàng lọc phân tích nó về góc độ chủ quan hay khách quan để mình điều chỉnh”.

Mẹ là người luôn ở bên cạnh song hành, động viên anh. Khi Bằng Kiều qua Mỹ, bà cũng theo sang để chăm sóc con cháu. Nói về việc báo hiếu với mẹ, Bằng Kiều nghẹn ngào: “Nước mắt chảy xuôi, bố mẹ làm cho con bao nhiêu, những thứ không thể kể ra, nói thành lời được. Lúc nào tôi cũng thấy những điều tôi làm cho mẹ đều chưa đủ, nhưng biết làm sao được, đời sống là như thế. Tôi nghĩ mình cũng đã có thể làm hài lòng bà với những thành công trong sự nghiệp, đó là sự đền đáp lớn nhất mà một người con làm cho đấng sinh thành của mình”.

Không chỉ hát hay, nghệ sĩ Lưu Nga còn có biệt tài nấu ăn ngon, ngon đến mức Bằng Kiều tự hào mẹ mình nấu phở “ngon nhất Việt Nam”. “Bạn bè tôi mỗi lần nghe bà nấu phở là đến đông lắm. Kể cả ở Việt Nam cũng không có hàng phở nào ngon như bà nấu. Thành ra tôi bị bệnh khôn mồm, ăn gì cũng được nhưng lệch vị một tí là biết ngay”, Bằng Kiều nói.