Băng qua đường ngập, một người nghi bị nước cuốn mất tích ở Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 26 người trong đường dây buôn lậu quy mô lớn do một cựu công an cầm đầu.