Thác Tà Gụ nằm ở xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa; cách sân bay Cam Ranh khoảng 60km. Du khách sẽ đi ngang qua trung tâm thành phố Cam Ranh, rồi rẽ vào đường DT656 và đường đèo Khánh Sơn ngoằn ngoèo với nhiều khúc cua liên tục, uốn lượn giữa rừng thông.

Thác Tà Gụ bắt nguồn từ đỉnh Hòn Bà, nơi có độ cao 1300m so với mực nước biển. Hòn Bà nằm ở vị trí khá cao ở Khánh Hòa nên nơi đây thường xảy ra mưa. Cũng nhờ thế mà nước ở thác Tà Gụ hầu như chưa bao giờ cạn và chảy quanh năm. Do dáng thác nhìn từ xa giống như một chiếc ngà voi trắng xoá nổi bật trên màu nâu của đá, màu xanh của núi rừng nên thác Tà Gụ lúc trước được gọi là thác Ngà Voi. Sau này, do dòng chảy của thác hòa vào dòng suối Tà Gụ nên gọi là thác Tà Gụ.

Do vị trí con thác nằm trong rừng nên bất cứ du khách nào cũng phải trải qua hành trình đi bộ hơn 200m từ lối vào. Tuy chỉ cách 200m đi bộ để đến thác nước nhưng đây là một hành trình khá thử thách bởi địa điểm này vẫn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, con đường băng rừng với những đoạn dốc, đá trơn. Bù lại du khách sẽ được đắm mình trong không gian rừng nguyên sinh xanh thẳm, những tia nắng mặt trời chiếu xuyên từng lớp lá và gió thổi lao xao trên đầu, báo hiệu cho một không gian hoàn toàn tách biệt với những náo nhiệt đời thường.

Sau chặng đường mòn men qua những bậc đá ẩm ướt, chân thác Tà Gụ hiện lên sẽ khiến bất kì ai cũng cảm thấy choáng ngợp. Giữa đại ngàn hoang sơ, từ khối đá chông chênh, nước đổ ra ầm ầm ở độ cao hơn 40m, tung bọt trắng xóa xuống hồ phía dưới. Dải lụa trắng được dệt bởi thiên nhiên ấy mang đến cảm giác mát lành sảng khoái cho những du khách đã ngấm mệt.

Đối ngược với dòng thác mạnh mẽ phía trên, lòng hồ bên dưới rộng gần 200m lại vô cùng hiền hòa. Làn nước mát lạnh trong vắt sẽ xua tan đi mọi nắng nóng mùa hè. Giữa không gian đó, chỉ có bạn tĩnh lặng cùng với tiếng nước chảy, tiếng gió và tiếng chim rừng vang vọng.

Khu vực hạ lưu con thác cũng là địa điểm rất thích hợp để “chill”, du khách có thể sử dụng dịch vụ chèo SUP trên mặt hồ yên ả, thưởng thức những bữa ăn đậm vị núi rừng và ẩm thực địa phương giữa làn nước mát hay tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào người Raglai bản địa.

Anh Vinh Gấu - Travel blogger vừa có chuyến khám phá Tà Gù chia sẻ: “Dù thời gian ở thác Tà Gụ này không nhiều, nhưng cho mình thấy một góc khác của Khánh Hoà, nơi mà các giác quan như được đánh thức. Tai được nghe âm thanh của dòng nước cao 40m đổ thẳng xuống, mắt được ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ và cánh rừng nguyên sinh xanh rì đẹp mắt, mũi được hưởng mùi của cỏ cây hoa lá và không khí trong lành, miệng được nếm những vị ngon từ các món ăn, các loại trái cây, toàn cơ thể được chạm vào làn nước mát lạnh của con thác. Bao nhiêu tinh tuý của núi rừng Khánh Sơn đều ở đây cả đó!”.

Không phải địa điểm được đầu tư du lịch, dịch vụ, thế nhưng thác Tà Gụ là địa điểm lý tưởng để “đưa nhau đi trốn” khỏi những ồn ào phố thị, và để cho tâm trí được tan vào những khoảng lặng trong veo mát lành.

Ảnh: Vinh Gấu