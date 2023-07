Ngày 20/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Kỳ Sơn vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở nước ngoài.

3 đối tượng truy nã bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh. Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nắm được thông tin về một số đối tượng phạm tội thuộc diện truy nã của đơn vị đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp phòng nghiệp vụ cử tổ công tác sang phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn để tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Sau nhiều ngày băng rừng, lội suối, từ ngày 13/7 đến 15/7, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại huyện Kỳ Sơn gồm: Xồng Xái Giờ (SN 1981, tên gọi khác Xồng Nỏ Tu) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản; Xồng Chồng Gô (SN 1973, tên gọi khác Xông Dua Nù) bị truy nã về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; Xồng Bá Nhìa (SN 1992, tên gọi khác Xồng Bá Lỳ) bị truy nã về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.