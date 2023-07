Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Trịnh Đình Quân (SN 1976, trú xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân), người bị truy nã 14 năm trước về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trịnh Đình Quân bị bắt và di lý về Thanh Hóa. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan công an, Quân tham gia đường dây vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã năm 2009.

Sau khi bị truy nã, Quân đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam và đổi tên thành Trịnh Đình Thanh để tránh sự truy bắt.

Ngày 28/6, công an nhận được thông tin về Trịnh Đình Thanh có đặc điểm nhận dạng giống Quân khi đang tổ chức hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen tại tỉnh Bình Dương nên đã cử tổ công tác vào xác minh, làm rõ.

Sau khi xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ xác định Trịnh Đình Thanh chính là Trịnh Đình Quân, đối tượng đang bị truy nã nên đã phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) bắt giữ ngày 4/7 và di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.