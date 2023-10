Ngày 16/10/2023, các đại lý phân phối của Vinhomes tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh với 50 đơn vị lữ hành nhằm thúc đẩy khai thác thương mại và phát triển dài hạn dự án The 5Way Phú Quốc - Life Concepts. Cú bắt tay là động thái mạnh mẽ trong việc đảm bảo nguồn khách ổn định cho The 5Way Phú Quốc - Life Concepts, đồng thời là bước tiến chiến lược trong quá trình phát triển dòng sản phẩm căn hộ biển độc đáo. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của Vinhomes luôn quan tâm và đặt lợi ích dài hạn của các khách hàng lên hàng đầu.

“Các khách hàng sở hữu căn hộ biển tiên phong tại đảo Ngọc sẽ an tâm trong việc vận hành hay khai thác nguồn khách hàng trong tương lai với đa dạng loại hình từ cho thuê theo mùa hoặc cho thuê dài hạn, kinh doanh các dịch vụ airbnb, homestay... Sự góp mặt của các đơn vị lữ hành có chỗ đứng trên thị trường là bảo chứng cho nguồn khách ổn định và dồi dào, song song với đó là tiềm năng gia tăng giá trị sản phẩm, mang đến lợi nhuận cao và bền vững cho nhà đầu tư”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sự kiện ký kết giữa đại lý chính thức của Vinhomes với 50 đơn vị lữ hành minh chứng cho động thái mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc đảm bảo nguồn khách ổn định cho dự án

The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là dự án căn hộ biển "5 in 1" sống - trải nghiệm - nghỉ dưỡng - đầu tư linh hoạt - an toàn tại Phú Quốc. Dự án kết hợp hoàn hảo giữa phong cách resort nghỉ dưỡng và căn hộ ở với đầy đủ các tiện ích, đáp ứng chuẩn sống tiện nghi của cư dân từ co-working space, bể sục jacuzzi, sảnh đón, cigar lounge, phòng thiền, bể bơi, spa…

Đặc biệt, dự án nằm tại cửa ngõ siêu quần thể quy mô hơn 1.000 ha Phú Quốc United Center, với hệ sinh thái dịch vụ đã hiện hữu gồm Bệnh viện quốc tế Vinmec, VinBus 24/7, Vinschool, VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino... mở ra thế giới giải trí không giới hạn cho cư dân và du khách.

Sự hợp tác giữa các bên trên trụ cột là “siêu phẩm” The 5Way Phú Quốc - Life Concepts được kỳ vọng tạo nguồn lực mới thúc đẩy sự phát triển của cả thị trường BĐS và du lịch

Chỉ từ 1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ biển The 5Way Phú Quốc - Life Concepts, dòng sản phẩm đặc biệt có công năng linh hoạt nhất mà thương hiệu Vinhomes giới thiệu tại đảo Ngọc từ trước đến nay. Với mức giá hấp dẫn “hiếm có khó tìm” đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts hứa hẹn tạo động lực cho sự trở lại mạnh mẽ của thị trường BĐS trong thời gian tới, góp sức phát triển du lịch, kinh tế đảo Ngọc.

The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là dự án khẳng định tầm vóc cùng sự sáng tạo đột phá của chủ đầu tư Vinhomes góp phần “phá băng” thị trường BĐS

Được biết, cuối tháng 10 này, Vinhomes sẽ tổ chức lễ ra quân dự án mang tên “Unlock The 5Way Phú Quốc - Life Concepts” tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Với sự góp mặt của hàng nghìn nhân viên kinh doanh đến từ 89 đại lý trên toàn quốc, sự kiện được kỳ vọng là “bom tấn” đánh thức thị trường BĐS Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung sau một thời gian dài “ngủ đông”, góp phần đưa du lịch đảo Ngọc phát triển lên một tầm cao mới.

Sự kiện “Unlock The 5Way Phú Quốc - Life Concepts” được ví như “bom tấn” của thị trường BĐS cả nước dịp cuối năm nay. Thời gian: 15:00 - 24:00 ngày 30/10/2023 Địa điểm: Quảng trường Vũ điệu nhiệt đới - Grand World Phú Quốc

Thế Định