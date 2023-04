Ngày 28/4, theo thống kê của Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 20 - 27/4 (tức 1 - 8/3 âm lịch), có trên 10 nghìn lượt phương tiện ô tô và xe máy về lễ hội Đền Hùng. Do lễ hội Đền Hùng trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên lượng du khách dự kiến còn tăng cao.

Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn du khách lên các đền bảo đảm trật tự an toàn. Đến nay, chưa để xảy ra tình trạng xô lấn, ùn tắc cục bộ, trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội cũng như các địa điểm vui chơi giải trí.

Công an tỉnh Phú Thọ cấm xe tải đi vào khu vực Đền Hùng trong 2 ngày 28,29/4.

Thiếu tá Lê Xuân Tú - Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hai ngày 28,29/4 (tức mùng 9,10/3 âm lịch) là những ngày cao điểm nhất, lực lượng công an sẽ cấm 100% xe tải đi vào khu vực Đền Hùng.

Bên cạnh đó, thành lập các đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các bãi trông giữ ô tô, xe máy tự phát.

Tại các bãi trông giữ ô tô của Ban Tổ chức đều bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng xe ra vào, bảo đảm linh hoạt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở trên 300 trường hợp, trong đó có 17 điểm trông giữ xe tự phát, 279 lượt hàng quán vi phạm về môi trường, tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường...; lập biên bản 6 cá nhân kinh doanh trò chơi phi tiêu ném bóng không có hợp đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai nhiều phương án tổng thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và du khách về Đền Hùng tham gia các hoạt động lễ hội.

"Nhờ chủ động triển khai các phương án nên tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm, người dân yên tâm hành hương, tham gia các hoạt động tại lễ hội", Thiếu tá Lê Xuân Tú thông tin.

Công an tỉnh Phú Thọ nhắc nhở trên 300 trường hợp vi phạm tại Đền Hùng.

Lực lượng công an phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát hiện, xử lý bắn hạ 5 thiết bị Flycam hoạt động tại khu vực Đền Hùng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Trong các ngày tới, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa – du lịch Đất Tổ năm 2023, trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày 10/3 âm lịch, chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa.

Công an tỉnh dự kiến sẽ huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các chốt trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, địa bàn TP. Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao.

Đồng thời, phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Thọ (huy động khoảng 300 đoàn viên thanh niên) và các ngành quân đội, y tế… để triển khai “hàng rào mềm” nhằm hướng dẫn, phân luồng dòng người tham gia các hoạt động lễ hội, không để xảy ra ùn tắc cục bộ.

Lượng người đổ về Đền Hùng trong ngày 28/4 không đông như dự đoán. (Ảnh: Thế Bằng)

Trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, năm nay, lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ diễn ra trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nên lượng khách về Phú Thọ dự kiến sẽ tăng cao. Các phương án đã được lên chi tiết để sẵn sàng đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân.

“Để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón triệu người về dâng hương, khu di tích đã chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, quy hoạch hàng quán, dịch vụ, lên nhiều phương án đảm bảo an toàn về mọi mặt trong thời gian diễn ra lễ hội”, ông Giang cho hay.

Ông Giang khuyến cáo, du khách khi sử dụng dịch vụ ở Đền Hùng nên thỏa thuận trước về giá.

Khu vực cho thuê chiếu ở Đền Hùng. (Ảnh: Thế Bằng)

Năm 2023, Phú Thọ đã thực hiện gắn mã QR code tại các điểm di tích lịch sử để tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng thông minh, hiện đại. Mã QR code được bố trí tại các khu vực cổng đền, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng và đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Công an tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực Đền Hùng.

Ngoài ra, xe điện cũng được huy động để phục vụ người dân thập phương và cam kết không tăng giá.

“Chúng tôi rất chú trọng về công tác quản lý xe điện. Sau khi nhận được phản ánh của người dân chúng tôi đã cho nghỉ một số trường hợp. Tất cả xe điện đều được đặt bảng giá và số ký hiệu xe. Trong trường hợp nhân viên lấy giá cao hơn so với quy định hay chở khách quá số người quy định, du khách có thể gọi về số đường dây nóng ở trên xe”, ông Giang thông tin.

Tất cả xe điện được đặt bảng giá và số ký hiệu xe. (Ảnh: Thế Bằng)

Ông Bùi Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý di tích, văn hoá, lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: “Để chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023, Khu di tích huy động 100% lực lượng với 90 xe điện. Các xe đều được kiểm tra, đảm bảo các quy định kỹ thuật, 90 lái xe được đào tạo bài bản, đúng quy định để phục vụ nhân dân".

Người dân mang lễ lên Đền Hùng trong ngày 28/4. (Ảnh: Thế Bằng)

Theo quy định, mỗi xe điện được chở 14 hành khách/lượt, hoạt động ngày lễ từ 6h - 21h30. Các xe điện sẽ chạy theo các tuyến, điểm với mức giá do UBND tỉnh quy định.