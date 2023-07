"Trong trận thua Đức 1-2, tuyển nữ Việt Nam tìm mọi cách kèm người đối thủ. Đó là cách chơi rất khác thường mà tuyển nữ New Zealand cần hết sức lưu ý", tờ Stuff viết.

Cũng theo Stuff, New Zealand chưa từng gặp tuyển nữ Việt Nam trước đây, vì thế, thầy trò HLV Jitka Klimkova cần nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua xem băng ghi hình ở những trận đấu gần đây.

"New Zealand và tuyển nữ Việt Nam chưa từng đấu với nhau. Đối thủ chung duy nhất của hai đội tuyển trong 12 tháng qua là Philippines. Đây là đội thúc thủ 1-2 trước New Zealand vào tháng 9 năm ngoái và sẽ thi đấu lại tại World Cup 2023. Việt Nam gặp họ hồi tháng 5 tại vòng bảng SEA Games 32, thua 1-2", tờ báo của New Zealand viết.

Tuyển nữ New Zealand không thắng trong 10 trận gần nhất, được cảnh báo sẽ có trận đấu không dễ dàng trước tuyển nữ Việt Nam

Tờ Stuff nhấn mạnh: "Trận đấu gần nhất của tuyển nữ Việt Nam là gặp Đức. Tuyển nữ Việt Nam là một trong những đối thủ yếu nhất mà New Zealand thi đấu dưới thời HLV Jitka Klimkova - người chỉ giành được 3 chiến thắng trong 23 trận đấu mà nhà cầm quân này nắm quyền".

Ngoài ra, tờ Stuff viết nhiều về sự bất lợi của tuyển nữ Việt Nam khi phải tập luyện và thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt tại đất nước vùng nam bán cầu: "Thời tiết được dự đoán sẽ được cải thiện khi trận đấu diễn ra, nhưng những ngày qua có thể là một cú sốc với các cầu thủ Việt Nam.

Thời tiết đang là vấn đề với tuyển nữ Việt Nam

Thời tiết cũng là vấn đề được trang web LĐBĐ Việt Nam nói tới nhiều. HLV Mai Đức Chung khẳng định thời tiết là vấn đề mà các đội bóng đến từ vùng khí hậu nóng đang phải đối phó ở World Cup.

Tuy nhiên, với phần lớn các cầu thủ New Zealand, thời tiết khắc nghiệt không có gì là mới với họ. Tất cả có nhiều thời gian tập luyện và sẵn sàng cho kỳ World Cup trên sân nhà".

Trận gặp tuyển nữ Việt Nam vào lúc 12h30 ngày 10/7 được xem là tổng duyệt với New Zealand, trước khi đoàn quân của HLV Jitka Klimkova bước vào World Cup 2023, với trận ra quân gặp Na Uy vào ngày 20/7.