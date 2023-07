Kể từ khi tới New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung luôn nhận được sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam. Trong buổi tập chiều 9/7 có mưa lạnh rất lớn, các CĐV đặc biệt tại New Zealand vẫn tới sân tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Tất cả chờ đợi màn trình diễn của Huỳnh Như và các đồng đội ở trận giao hữu với New Zealand và đặc biệt là World Cup sắp tới.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung được cổ vũ bởi những CĐV đặc biệt

Trước đó, ngay khi đến Napier, tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được sự hỏi thăm và động viên đến từ các gia đình người Việt Nam sinh sống tại New Zealand. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung trong hành trình lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuyển nữ Việt Nam nhận được sự tiếp lửa từ các CĐV

Ở buổi tập tổng duyệt cho trận gặp "quân xanh" New Zealand, tuyển nữ Việt Nam làm nóng khởi động theo chỉ đạo của HLV thể lực Cedric Roger. Sau khi các cầu thủ có được trạng thái tốt, tất cả bắt nhịp vào bài tập chính của HLV Mai Đức Chung.

Buổi tập gặp khó khăn khi thời tiết tại Napier có mưa nặng hạt. Để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ trước trận đấu với New Zealand, HLV Mai Đức Chung quyết định đẩy nhanh tốc độ và kết thúc bài tập sớm.

Đánh giá về buổi tập, trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi nói: “Nếu không mưa sẽ đỡ lạnh, nhưng sân đấu rất đẹp, điều kiện ăn ở tốt. Trước đây, khi còn là cầu thủ, thỉnh thoảng khi đá giải châu Á tôi mới được thi đấu mặt sân đẹp như thế này.

Các cầu thủ sẵn sàng cho trận giao hữu với New Zealand

Tôi nghĩ trong một giải đấu lớn thì trình độ của mình thấp hơn so với các đối thủ nhưng cầu thủ tuân thủ đấu pháp của BHL, thi đấu với tinh thần cao nhất để tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ”.

Sáng 10/7, HLV Mai Đức Chung và các học trò có buổi họp chiến thuật trước trận giao hữu với tuyển nữ New Zealand lúc 12h30 (giờ Việt Nam) trên SVĐ McLean Park.