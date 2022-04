'Bão ngầm' tập 34: Ai là người giúp 'Ong chúa' giết Toàn 'khỉ đốm'?

Trong Bão ngầm tập 34 lên sóng tối 8/4, sau khi tù nhân tên Đức 'điên' thú nhận đã giết Toàn 'khỉ đốm' vì "lỡ tay". Hải Triều (Hà Việt Dũng) và Thiếu tướng Hoạch (NSND Trần Nhượng) và Đại tá Hà (NSƯT Nguyễn Trọng Hải) đã trực tiếp hỏi cung tên này.

Khi được hỏi đã giết "Toàn" bằng hung khí gì?, Đức 'điên' trả lời: "Tôi giết hẳn bằng sợi dây cước. Tôi lấy trên đường về phòng kỷ luật".

Người dẫn giải Đức 'điên' về phòng chính là một công an tên Nhất. Sau khi hỏi cung Đức 'điên', lực lượng công an đã tới nhà Nhất yêu cầu cả hai vợ chồng tới cơ quan công an để điều tra.

Ở một diễn biến khác, Thiếu tướng Hoạch lệnh cho cấp dưới điều động lực lượng sẵn sàng hành động khi có lệnh.

"Anh triệu tập toàn bộ đại đội cảnh sát cơ động, chuẩn bị vũ khí, chó nghiệp vụ, thu hết điện thoại của lính, chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh của tôi", Thiếu tướng Hoạch nói.

Cũng trong tập này, một số cán bộ công an tại nơi trực tiếp giam giữ Toàn 'khỉ đốm' tỏ ra không hài lòng khi Thiếu tướng Hoạch lệnh cho Đại tá Hà và Hải Triều trực tiếp tham gia điều tra sự việc Toàn bị giết.

Sau khi nghe bày tỏ, Phó Giám đốc công an Mai Đức Nhẫn (Hoàng Thanh Du) nói: "Cứ để kệ đi, không thì lại bảo chúng ta không tôn trọng ý kiến chỉ đạo".

Liệu, công an Nhất có liên quan gì tới việc ám sát Toàn trong trại giam?, diễn biến chi tiết tập 34 Bão ngầm sẽ lên sóng tối 8/4, trên VTV1.

Hà Lan