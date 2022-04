Bao nhiêu người chọn mua ô tô theo tiêu chí ghế ngồi?

LTS: Ghế ngồi trên ô tô rất quan trọng kho nó đem đến cảm giác thoải mái hay không cho người lái. Thậm chí đây là bộ phận thường được người dùng “độ, chế” nhiều nhất sau một thời gian mua xe hoặc ngay khi mới lấy về.

Là một chuyên gia đào tạo đua xe, anh Nguyễn Hồng Vinh có thời gian trải nghiệm rất nhiều dòng ô tô, từ bình dân tới cao cấp, xe thể thao hay SUV đua offroad, vì thế góc nhìn dưới đây của anh Vinh về lựa chọn ô tô theo tiêu chí ghế ngồi sẽ là một nội dung tham khảo thú vị cho những người sắp và đang có ý định mua xe.

Tôi tự hỏi liệu bao nhiêu người chọn ô tô dựa trên một yếu tố quan trọng: ghế ngồi ?

Ghế ngồi có thể đem đến cho bạn sự thoải mái, hoặc mỏi mệt trên những cung đường dài, hay với lịch trình di chuyển liên tục.

Ngày nay có cả tá trang bị chỉ cho ghế ngồi, cũng như được thiết kế và chế tạo với nhiều loại thiết kế, vật liệu và công nghệ khác nhau, dẫn đến khả năng đem lại sự thoải mái ở nhiều cấp độ.

Phần lớn chúng ta sẽ đánh giá ghế dựa trên vẻ bề ngoài, số lượng hướng chỉnh, hay một số tính năng mà hãng xe đưa ra, và thực ra bao nhiêu đó đã đủ?

Chiếc ghế tốt dành cho lái xe có thể làm cho chất lượng của việc lái xe được nâng lên rất nhiều. Một chiếc ghế có phom ghế chuẩn, kết cấu vững chắc sẽ là trang bị tốt ngay cả với sự an toàn. Chiếc ghế tốt cần có khả năng điều chỉnh để tạo ra tư thế ngồi tốt nhất.

Phần lưng ghế cần có gối tựa cho vùng thắt lưng, và gối này có thể điều chỉnh kích thước cũng như vị trí cao-thấp theo hình dạng xương sống của từng người, đây là trang bị hết sức đáng để ý. Bộ phận tựa cho vùng thắt lưng sẽ tạo nên phom ghế theo đúng hình xương sống của chúng ta.

Ghế ô tô phải tạo ra cảm giác thoải mái cho người dùng, bởi nó tác động đến tâm lý, sức khỏe người lái

Khác với ghế gia đình, ghế ô tô cần đảm bảo người lái không bị xô ngang trong những khúc cua, và tựa hông ghế quyết định việc này. Tựa hông ghế to và chắc chắn sẽ thích hợp cho những chiếc xe thể thao tốc độ, nhưng sẽ gây khó khăn cho việc ra vào xe, cũng như giảm sự thoải mái trên các cung đường thẳng với tốc độ không cao. Thường thì ghế có tựa hông có thể điều chỉnh được là rất hiếm gặp, và nó thường có trên các xe top phân khúc xe sang.

Tựa đầu là trang bị an toàn bắt buộc trên xe ngày nay, ngoài việc chống chấn thương cổ cho người lái khi va chạm từ phía sau, nó còn lại trang bị tiện nghi giảm mỏi cổ. Tựa đầu có 2 loại: Loại chế tạo tách biệt khỏi lưng ghế, loại này tốt nhất cần có khả năng điều chỉnh chiều cao và di chuyển trước-sau, để tạo ra 1 chiếc gối đầu đúng nghĩa. Loại ghế khác có phần tựa đầu gắn liền, thường là để tiết kiệm trong sản xuất, hoặc đảm bảo kết cấu độ bền- đối với những xe ưu tiên trọng lượng ghế nhẹ và cần nhiều không gian với việc làm ghế mỏng hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả tựa đầu đều ở vị trí chuẩn theo mọi cơ thể, vì thế nên thử xem nó có thể tạo ra cho bạn tư thế thoải mái nhất không?

Mặt ghế nếu quá mềm, cơ thể sẽ lún xuống ghế và tư thế ngồi sẽ bị nhanh mỏi, còn quá cứng có thể làm cho chuyến đi mất đi sự êm ái. Đâu phải lúc nào cũng cần 1 chiếc ghế phản hồi mặt đường chính xác như trên xe đua! Xe thể thao thường làm ghế cứng hơn để gia tăng sự kết nối giữa người và xe, đôi lúc sẽ tạo nên sự khó chịu khi đi xa.

Bên cạnh đó, khả năng tinh chỉnh mặt ghế theo độ nghiêng sẽ quyết định đến sự thoải mái và linh hoạt của tư thế lái xe. Các vùng tựa đùi hai bên mặt ghế đảm bảo cho mông bạn không bị xê dịch khi cua nhanh, hay đường xóc. Giống như phần tựa hông, phần tựa đùi to quá cũng gây ra khó khăn khi ra vào xe, và giảm kích thước ghế ngồi, qua đó sẽ thiếu đi sự thoải mái ở đường thẳng hoặc tốc độ chậm.

Đỡ khoeo chân: đối với những chuyến đi dài, thì đây là bộ phận rất hay, nó kéo dài mặt ghế và đỡ luôn phần chân từ đầu gối trở lên. Đó là bộ phận tuyệt vời cho những chuyến đi kéo dài trên 6 tiếng. Cá nhân tôi đề cao bộ phận này hơn là sưởi ghế, hay thậm chí làm mát ghế.

Ghế có bộ phận đỡ khoeo chân thường thấy ở dòng xe cao cấp

Vật liệu: đa số chúng ta rất thích màu sắc của vật liệu, tuy nhiên ghế ngồi tốt cần những vật liệu đặc thù. Mặt ghế quá trơn không bao giờ tốt để tạo ma sát với lái xe, gia tăng khả năng xê dịch của người ngồi trên ghế. Chất liệu tốt vừa cần có ma sát tốt và khả năng thoát nhiệt cũng tốt, và độ bền cao. Vật liệu cao cấp thậm chí còn đắt hơn việc trang bị các hệ thống sưởi và làm mát, hay thậm chí massage.

Ghế trên xe cỡ nhỏ: xe cỡ nhỏ bị hạn chế vì kích thước, nên ghế với kích thước nhỏ đồng nghĩa với việc giảm khả năng điều chỉnh đê đáp ứng với những người to lớn, và tạo ra sự thoải mái kém hơn trên những cung đường dài. Vì vậy khi mua xe nhỏ thì việc kiểm tra xem ghế có đáp ứng tốt với kỳ vọng của mình không, là việc nên làm.

Phía trên là những yếu tố sơ bộ nên có để chiếc ghế lái trên ô tô được gọi là tốt. Tất nhiên nếu có tất cả các tính năng đó, thì chưa chắc nó đã đủ tốt. Việc kiểm tra xem các tính năng đó liệu có thể biến chiếc ghế thành một bộ phận may đo dành cho cơ thể bạn hay không, là việc nên biết. Điều này đặc biệt cần quan tâm đối với những người có thân hình quá nhỏ, hoặc quá to so vớ thông thường.

Nguyễn Hồng Vinh

Ngoài ra, ghế càng nhiều các tính năng có thể điều khiển bằng điện, thì sự tiện dụng và chính xác trong điều khiển càng lên cao. Việc tích hợp túi khí vào ghế ngồi cũng nâng cao khả năng bảo vệ hành khách lên rất nhiều.